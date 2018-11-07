فورمولا وان: رسمياً هانوي تستضيف سباقها الأول في عام 2020

وكانت بلدية هانوي قد أعلنت الأسبوع الماضي انها نجحت بالحصول على السباق بدءا من نيسان/أبريل 2020، لتصبح فيتنام ثالث دولة من جنوب شرق آسيا تستضيف الفورمولا وان بعد ماليزيا وسنغافورة.

وقال كاري لصحفيين في هانوي لدى الكشف عن تفاصيل السباق "نحن فخورون بالإعلان عن السباق في 2020".

أضاف إن القرار باستضافة هانوي السباق كان جزءا من استراتيجية الفورمولا وان للانتقال إلى أسواق حيث تأمل في جذب أجيال جديدة من المشجعين وتعزز إيراداتها المالية.

وتابع "نخطط بأن يكون التزاما على المدى البعيد، ونعتزم أن تكون شراكة طويلة".

بدوره، قال رئيس بلدية هانوي نغويين دوك تشونغ إن مدة العقد عشر سنوات مع إمكانية بدء المفاوضات لزيادته بعد السنة الثامنة.

وتتضمن الحلبة البالغ طولها 5,6 كيلومترات طرقا حالية وأخرى سيتم إنشاؤها، بحسب بيان من السلطات المحلية.

وسيقام السباق بالقرب من الاستاد الوطني حيث الطرق أوسع، بعدما درس المسؤولون في بداية الأمر تنظيمه حول بحيرة هوان كييم الخلابة بالقرب من الحي القديم في المدينة.

وكانت مجموعة ليبرتي ميديا الأميركية قد استكملت العام الماضي الاستحواذ على حقوق البطولة مقابل نحو 8 مليارات دولار أميركي، وهي تبحث عن اختبار مناطق جديدة من العالم لتسويق الرياضة.

