فورمولا وان: جائزة ماليزيا نحو الإلغاء

وسيغيب السباق الماليزي عن الروزنامة قبل عام من المتوقع، وذلك تزامنا مع عودة جائزتي فرنسا وألمانيا الى البطولة التي ستوزع في 2018 على 21 حلبة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي في بيان: "توافق المجلس (مجلس الوزراء) على إنهاء سباق جائزة الفورمولا واحد اعتبارا من 2018 بسبب ضعف العائدات مقارنة مع تكاليف استضافة السباق".

وسبق للمسؤولين في ماليزيا أن أعلنوا العام الماضي بأن البلاد ستوقف مشاركتها في سباقات الفئة الأولى اعتبارا من 2019، لكنهم عدلوا عن قرارهم السابق وقربوا موعد إنهاء الشراكة مع إدارة فورمولا واحد، ما يعني أن سباق سيبانغ سيغيب عن البطولة الموسم المقبل لأول مرة منذ 1999.

وكشف المدير التنفيذي لحلبة سيبانغ رسلان غزالي أن إنهاء عقد جائزة ماليزيا الكبرى تم بـ"اتفاق متبادل" مع إدارة فورمولا وان وحلبة سيبانغ الدولية، مضيفا "منذ انضمامي الى حلبة سيبانغ قبل تسعة أعوام، حاولنا إنجاح الأمر من الناحية الاقتصادية، وحرصنا على أن يستفيد جميع أصحاب المصلحة مثل الفنادق وشركات الطيران".

وواصل "لكن لسوء الحظ، شهدنا في الأعوام القليلة الماضية تراجعا دراماتيكيا في ما يخص نسبة المشاهدة التلفزيونية والمتفرجين" في السباقات.

وأنفقت ماليزيا أكثر من 65 مليون دولار سنويا من أجل استضافة السباق لكنها لم تحصل على أي منفعة مالية في المقابل بحسب وزير السياحة والثقافة نصري عزيز.