فورمولا وان - المدير التقني لمرسيدس يغادر

وكان من المقرر أن ينتهي عقد لو (54 عاما) في أيار/مايو. ومن المتوقع أن يحل بدلاً منه لدى الفريق الألماني، البريطاني جيمس أليسون الذي ترك فيراري في آب/اغسطس الماضي.



وقال لو في بيان أصدره فريق مرسيدس: "حظيت بثلاثة أعوام ونصف عام رائعة وممتعة، وعملت مع مجموعة رائعة من الناس"، مضيفاً: "أتطلع قدماً إلى تحدٍّ جديدٍ وأتمنى الخير للجميع في مرسيدس".



وانضم لو الى مرسيدس عام 2013، ورجحت تقارير صحافية أن يتولى منصبا قياديا في فريق وليامس بعد مغادرة الرئيس التقني بات سيموندس الفريق العام الماضي.

واعتبر مدير فريق مرسيدس توتو وولف أن لو "أدى دوراً مهماً في نجاحنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ونشكره على مساهمته في هذا الفصل المهم في تاريخ فريق مرسيدس".



وأضاف: "لدينا ما يكفي من الموهبة لمواصلة نجاحنا خلال الأعوام الماضية، ونعتزم البناء عليه في 2017 وما بعدها".

