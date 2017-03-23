"فورمولا وان" ... السجل الذهبي
السجل الذهبي للفائزين بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا وان" على مدار تاريخ البطولة (طبقا لعدد الألقاب).
السجل الذهبي للسائقين:
الألماني مايكل شوماخر: سبعة ألقاب (1994 و1995 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004).
الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو: خمسة ألقاب (1951 و1954 و1955 و1956 و1957).
الفرنسي ألان بروست: أربعة ألقاب (1985 و1986 و1989 و1993).
الألماني سيباستيان فيتيل: أربعة ألقاب (2010 و2011 و2012 و2013).
البريطاني لويس هاميلتون: ثلاثة ألقاب (2008 و2014 و2015).
البرازيلي إيرتون سينا: ثلاثة ألقاب (1988 و1990 و1991).
البرازيلي نيلسون بيكيت: ثلاثة ألقاب (1981 و1983 و1987).
النمساوي نيكي لاودا: ثلاثة ألقاب (1975 و1977 و1984).
البريطاني جاكي ستيورارت: ثلاثة ألقاب (1969 و1971 و1973).
الأسترالي جام برابهام: ثلاثة ألقاب (1959 و1960 و1966).
الإسباني فيرناندو ألونسو: لقبان (2005 و2006).
الفنلندي ميكا هاكينن: لقبان (1998 و1999).
البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي: لقبان (1972 و1974).
البريطاني جيم كلارك: لقبان (1963 و1965).
البريطاني غراهام هيل: لقبان (1962 و1968).
الإيطالي ألبرتو أسكاري: لقبان (1952 و1953).
الألماني نيكو روزبرغ : لقب واحد (2016).
البريطاني جنسون باتون: لقب واحد (2009).
الفنلندي كيمي رايكونن: لقب واحد (2007).
الكندي جاك فيلينوف: لقب واحد (1997).
البريطاني دامون هيل: لقب واحد (1996).
البريطاني نيجل مانسل: لقب واحد (1992).
الفنلندي كيكي روزبرج: لقب واحد (1982).
الأسترالي آلان جونز: لقب واحد (1980).
الجنوب إفريقي جودي تشيكتر: لقب واحد (1979).
الأميركي ماريو أندريتي: لقب واحد (1978).
البريطاني جيمس هانت: لقب واحد (1976).
النمساوي يوتشين ريند: لقب واحد (1970).
النيوزيلندي دينيس هولم: لقب واحد (1967).
البريطاني جون سورتيس: لقب واحد (1964).
الأميركي فيل هيل: لقب واحد (1961).
البريطاني مايك هاوثورن: لقب واحد (1958).
الإيطالي جوزيبي فارينا: لقب واحد (1950).
السجل الذهبي للصانعين (الفرق):
فيراري: 16 لقباً (1961 و1964 و1975 و1976 و1977 و1979 و1982 و1983 و1999 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2007 و2008).
وليامز: تسعة ألقاب (1980 و1981 و1986 و1987 و1992 و1993 و1994 و1996 و1997).
ماكلارين: ثمانية ألقاب (1974 و1984 و1985 و1988 و1989 و1990 و1991 و1998).
لوتاس: سبعة ألقاب (1963 و1965 و1968 و1970 و1972 و1973 و1978).
ريد بول: أربعة ألقاب (2010 و2011 و2012 و2013).
مرسيدس: ثلاثة ألقاب (2014 و2015 و2016).
رينو: لقبان (2005 و2006).
برابهام: لقبان (1966 و1967).
كوبر: لقبان (1959 و1960).
براون: لقب واحد (2009).
بينيتون: لقب واحد (1995).
تايريل: لقب واحد (1971).
ماترا: لقب واحد (1969).
بي آر إم: لقب واحد (1962).
فانوول : لقب واحد (1958 ).