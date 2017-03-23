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"فورمولا وان" ... السجل الذهبي

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السجل الذهبي للفائزين بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا وان" على مدار تاريخ البطولة (طبقا لعدد الألقاب).

السجل الذهبي للسائقين:

الألماني مايكل شوماخر: سبعة ألقاب (1994 و1995 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004).

الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو: خمسة ألقاب (1951 و1954 و1955 و1956 و1957).

الفرنسي ألان بروست: أربعة ألقاب (1985 و1986 و1989 و1993).

الألماني سيباستيان فيتيل: أربعة ألقاب (2010 و2011 و2012 و2013).

البريطاني لويس هاميلتون: ثلاثة ألقاب (2008 و2014 و2015).

البرازيلي إيرتون سينا: ثلاثة ألقاب (1988 و1990 و1991).

البرازيلي نيلسون بيكيت: ثلاثة ألقاب (1981 و1983 و1987).

النمساوي نيكي لاودا: ثلاثة ألقاب (1975 و1977 و1984).

البريطاني جاكي ستيورارت: ثلاثة ألقاب (1969 و1971 و1973).

الأسترالي جام برابهام: ثلاثة ألقاب (1959 و1960 و1966).

الإسباني فيرناندو ألونسو: لقبان (2005 و2006).

الفنلندي ميكا هاكينن: لقبان (1998 و1999).

البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي: لقبان (1972 و1974).

البريطاني جيم كلارك: لقبان (1963 و1965).

البريطاني غراهام هيل: لقبان (1962 و1968).

الإيطالي ألبرتو أسكاري: لقبان (1952 و1953).

الألماني نيكو روزبرغ : لقب واحد (2016).

البريطاني جنسون باتون: لقب واحد (2009).

الفنلندي كيمي رايكونن: لقب واحد (2007).

الكندي جاك فيلينوف: لقب واحد (1997).

البريطاني دامون هيل: لقب واحد (1996).

البريطاني نيجل مانسل: لقب واحد (1992).

الفنلندي كيكي روزبرج: لقب واحد (1982).

الأسترالي آلان جونز: لقب واحد (1980).

الجنوب إفريقي جودي تشيكتر: لقب واحد (1979).

الأميركي ماريو أندريتي: لقب واحد (1978).

البريطاني جيمس هانت: لقب واحد (1976).

النمساوي يوتشين ريند: لقب واحد (1970).

النيوزيلندي دينيس هولم: لقب واحد (1967).

البريطاني جون سورتيس: لقب واحد (1964).

الأميركي فيل هيل: لقب واحد (1961).

البريطاني مايك هاوثورن: لقب واحد (1958).

الإيطالي جوزيبي فارينا: لقب واحد (1950).

السجل الذهبي للصانعين (الفرق):

فيراري: 16 لقباً (1961 و1964 و1975 و1976 و1977 و1979 و1982 و1983 و1999 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004 و2007 و2008).

وليامز: تسعة ألقاب (1980 و1981 و1986 و1987 و1992 و1993 و1994 و1996 و1997).

ماكلارين: ثمانية ألقاب (1974 و1984 و1985 و1988 و1989 و1990 و1991 و1998).

لوتاس: سبعة ألقاب (1963 و1965 و1968 و1970 و1972 و1973 و1978).

ريد بول: أربعة ألقاب (2010 و2011 و2012 و2013).

مرسيدس: ثلاثة ألقاب (2014 و2015 و2016).

رينو: لقبان (2005 و2006).

برابهام: لقبان (1966 و1967).

كوبر: لقبان (1959 و1960).

براون: لقب واحد (2009).

بينيتون: لقب واحد (1995).

تايريل: لقب واحد (1971).

ماترا: لقب واحد (1969).

بي آر إم: لقب واحد (1962).

فانوول : لقب واحد (1958 ).
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