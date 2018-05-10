فورمولا وان: اتفاق مبدئي لإقامة سباق في ميامي عام 2019

وصوت الاعضاء الخمسة في لجنة بلدية ميامي بالإجماع لصالح القرار "فورمولا وان/ حلبة سباق" وهي خطوة لقيت دعم عمدة المدينة فرنسيس سواريز الذي قال "اعتقد باننا سنصبح اول مدينة في العالم تملك سباق فورمولا واندية من الرياضات الخمس الكبرى".

واضاف "من الناحية الاقتصادية، فهي فرصة لا تصدق لمدينتنا وكل المنطقة في ولاية فلوريدا الجنوبية، كما لو اننا نحتضن نهائي السوبر بول (كرة القدم الاميركية) كل عام".

وعلى إثر عملية التصويت يتبقى ثلاث خطوات: يتعين على مدينة ميامي ايجاد اتفاق تجاري مع مسؤولي فورمولا وان الذي سيخضع لتصويت المجلس البلدي ثم امام مجلس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الذي يتعين عليه الموافقة على تسجيل السباق في روزنامة الموسم 2019.

يذكر ان الولايات المتحدة تستضيف احدى جولات بطولة العالم للفورمولا وان وتحديدا على حلبة اوستن.

وانتقلت ملكية سباقات فورمولا وان قبل موسمين الى مجموعة "ليبرتي ميديا" الاميركية التي استحوذت على البطولة من البريطاني بيرني ايكليستون، وقامت بإجراء تعديلات عدة عليها لجعلها أكثر استقطابا للجمهور والشركات الراعية.

