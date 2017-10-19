فورمولا وان: ألونسو باق مع ماكلارين

وعلى هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى التي تقام الأحد، أفاد الفريق أن ألونسو (36 عاما) وقّع عقدا جديدا لموسم 2018، حيث سيواصل شراكته مع البلجيكي ستوفل فاندورن.

ونقل بيان للفريق عن ألونسو قوله "من الرائع أن أكون في موضع يتيح لي مواصلة تعاوني مع ماكلارين، هذا ما كان قلبي دائما يدفعني للقيام به. هنا (مع الفريق) أشعر بأنني في منزلي".

وبدا قيام ألونسو الذي أحرز لقب بطولة العالم عامي 2005 و2006 مع فريق رينو، بتمديد عقده مع ماكلارين، بمثابة بادرة ثقة بقدرة الفريق البريطاني على العودة إلى المنافسة في بطولة العالم، لاسيما مع انتقاله الموسم المقبل من محركات هوندا إلى رينو.

وأوضح السائق الإسباني أن "لدى ماكلارين الحيلة والقدرة المالية ليتمكن سريعا من الفوز بالسباقات وبطولة العالم للفورمولا وان".

أضاف: "على رغم أن الأعوام القليلة الماضية لم تكن سهلة، لم ننس أبدا كيف نحقق الفوز، وأنا أؤمن بقدرتنا على القيام بذلك مجددا".

وقرّر ألونسو الذي خاض تجربة في سباقات "إندي كار" الأميركية هذه السنة، البقاء مع الفريق الذي أمضى ثلاثة مواسم في صفوفه، رافضا بذلك عروضا تلقاها من داخل الفورمولا وان وخارجها.

ولم يخف فريق ماكلارين الذي لم يفز بأي سباق منذ عام 2012، سعادته بمواصلة الإسباني مسيرته معه. وقال المدير التنفيذي للفريق زاك براون "مع فرناندو، لا شك بأننا نحظى بسائق يمكنه أن يساعدنا على الفوز مجددا في الفورمولا وان، وجميعنا نتوق إلى ذلك".

واعتبر مدير السباق في الفريق إيريك بوييه أن "إعلان اليوم يظهر أنه (ألونسو) ملتزم تماما بالتسابق والفوز مع ماكلارين (...) وعلما أننا تشاركنا وإياه الاحباط في الأعوام القليلة الماضية، نشعر الآن أننا قادرون على الوفاء بوعدنا ومنحه سيارة تنافسية الموسم المقبل".

ويحتل ألونسو حاليا المركز 16 في الترتيب العام للسائقين ضمن بطولة العالم، ولم يحرز سوى عشر نقاط في 16 سباقا.