فورمولا واحد: باتون بديلا لألونسو في سباق موناكو

وكان الفريق البريطاني أعلن الأربعاء ان سائقه الاسباني لن يخوض سباق موناكو، وذلك للمشاركة في سباق انديانابوليس 500 الأميركي (يعرف باسم "إندي 500")، سعيا لتحقيق ثلاثية في سباقات السرعة.

ويقام السباقان في اليوم نفسه (28 أيار/مايو المقبل).

وجاء في بيان لماكلارين "مع التزام فرناندو الونسو مع ماكلارين-هوندا-اندريتي في عطلة نهاية الاسبوع التي يقام فيها سباق انديانابوليس 500، فان جنسون سيحل بدلا منه لقيادة سيارة ماكلارين-هوندا لسباق واحد فقط".

وقال باتون (37 عاما) الذي فاز بسباق موناكو 2009 في طريقه الى التتويج ببطولة العالم "انا متحمس للعودة الى الفورمولا واحد لسباق واحد، ولا يمكنني التفكير بمكان أفضل لهذه العودة من سباق موناكو".

وكان باتون وضع حدا لمسيرة استمرت 17 موسما في بطولة العالم، في ختام موسم 2016.

وأضاف "أدرك انني لا أحظى بفرصة واقعية لتكرار فوزي في 2009، الا انني أعتقد ان لدينا فرصة لتحقيق نقاط في بطولة العالم، وهذا ما سيكون ذا قيمة بالنسبة الى الفريق في بطولة الصانعين".

وكان فريق ماكلارين الذي يحقق بداية سيئة في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا الموسم أوضح الاربعاء "في 28 أيار/مايو 2017، سيدفع ماكلارين بسيارة واحدة في النسخة 101 من انديانابوليس 500، مزودة بمحرك هوندا"، مضيفا أن السيارة سيقودها "سائق ماكلارين-هوندا الحالي للفورمولا واحد فرناندو ألونسو".

وسيشارك الونسو (35 عاما) في سباق اندي كار الشهير مع فريق أندريتي بسيارة مزودة بمحرك هوندا تحمل اسم ماكلارين.

وكان فريق أندريتي أحرز العام الماضي لقب السباق الذي يعد من الأبرز في روزنامة سباقات السرعة الأميركية، بعد تحقيق السائق الاميركي الشاب ألكسندر روسي مفاجأة.

وأوضح الونسو أنه يطمح الى تحقيق ثلاثية تاريخية تتمثل بالفوز في موناكو، "إندي 500" وسباق لومان 24 ساعة الفرنسي. وسبق له الفوز بسباق موناكو ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد مرتين، في حين لم يحدد متى سيشارك في سباق لومان.

والسائق الوحيد الذي حقق هذا الانجاز هو البريطاني الراحل غراهام هيل، بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد على غرار ألونسو.

ويقام الاحد سباق جائزة البحرين، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

وكان الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) توج بالسباق الافتتاحي في استراليا، ثم أحرز البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) سباق الصين.

وحل ألونسو في المركز الثالث عشر في السباقين.