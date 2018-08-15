شوماخر سينقل من سويسرا إلى مايوركا (تقرير)



وكان بطل العالم سبع مرات والنجم السابق لفريق فيراري، قد خضع لعلاج طويل إثر حادث خطير في محطة ميريبيل الفرنسية ووضع في غيبوبة اصطناعية لستة أشهر، قبل أن ينقل من مستشفى في غرونوبل إلى منزله في مدينة غلان على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية، وسط تكتم شديد من عائلته حول حالته الصحية منذ ذلك الحين.

ونشرت المجلة على غلافها صورة لفيلا في مايوركا، مشيرة الى أن زوجة شوماخر كورينا "اشترتها مقابل 30 مليون يورو" من رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز.

وبنيت الفيلا المطلة على البحر على أرض تبلغ مساحتها 15 ألف كلم مربع، وهي مجهزة بمهبط للمروحيات وبركتي سباحة. وكان بيريز اشترى الفيلا عام 2005، بيد أنه لم يستخدمها بعد وفاة زوجته في 2012.

ونقلت المجلة عن كاتيا روارش رئيسة بلدية أندراتش حيث تقع الملكية "يمكنني أن أؤكد لكم رسميا أن ميكايل شوماخر سيستقر في بلدتنا وكل شيء هنا في طريق الإعداد لاستقباله".

ولطالما كانت جزر الباليار مكانا محببا لشوماخر، المتوج بخمس من ألقابه السبعة العالمية مع فيراري، لقضاء عطلته، وكان يقطن في بعض الأحيان في الفيلا الخاصة بمدير أعماله فيلي فيبر.

ولم تشأ عائلة شوماخر التعليق على خبر انتقال النجم السابق الذي سيبلغ الخمسين في كانون الثاني/يناير المقبل. وكان محامي السائق قد كشف في أيلول/سبتمبر 2016 أن موكله لا يمكنه المشي أو الوقوف، خلافا لما ذكرته تقارير صحافية في وقت سابق.

