ساينث ينضم إلى رينو قادماً من تورو روسو

أعلن فريق رينو، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان، اليوم السبت، أن سباق الجائزة الكبرى الياباني المقرر غداً الأحد على مضمار سوزوكا سيكون الأخير للسائق جوليون بالمر بسيارة الفريق، حيث سيحل مكانه كارلوس ساينث قادماً من فريق تورو روسو.

ومن جانبه، أعلن فري تورو روسو أيضا عن إبرام الاتفاق، الذي يقضي أيضاً بعودة دانيي كفيات للتنافس بسيارة تورو روسو خلال السباقات الأربعة المتبقية ببطولة العالم هذا الموسم.

وذكر فريق رينو "قررنا بالاتفاق المشترك مع جوليون بالمر، إنهاء العمل بيننا مع نهاية سباق الجائزة الكبرى الياباني..وسينضم كارلوس ساينث مبكراً إلى فريقنا ليتنافس بسيارتنا خلال الفترة المتبقي من الموسم."

وكان مقرراً أن ينضم ساينث إلى رينو مع بداية الموسم المقبل، لكن الفريق فضل الإسراع في ضمه، ربما في ظل العروض المتواضعة لبالمر الذي لم يحصد سوى تسع نقاط خلال موسمين.

