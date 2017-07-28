ساوبر يوقع عقداً جديداً مع فيراري

وجاء الإعلان عن العقد الجديد بعد يوم واحد من إعلان فريق ساوبر إلغاء الاتفاق على التعاقد مع شركة هوندا، والذي كان من المفترض أن يبدأ اعتباراً من 2018.

ويقضي العقد الجديد بأن تمد فيراري فريق ساوبر "بوحدات الطاقة ذات أحدث مواصفات" ، وهو ما يختلف عما هو معمول به طبقا للعقد الحالي والذي يحصل فريق ساوبر بمقتضاه على وحدات الطاقة السابقة، المصممة قبل عام واحد، في سيارة "ساوبر سي36".

وقال فريدريك فاسور المدير الجديد لفريق ساوبر "يسعدني الإعلان عن استمرار العمل مع فيراري، باعتبارها الجهة المزودة لنا بالمحركات، وذلك طبقا لاتفاقية تستمر لعدة أعوام."

وكانت الشراكة بين ساوبر وفيراري بدأت منذ عام 1997 وحقق ساوبر أفضل إنجازاته كفريق مستقل في فورمولا واحد خلال موسم 2012 حيث أحرز المركز الثاني في سباقين، وقد حقق ذلك بمحرك فيراري.