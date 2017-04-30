ساوبر تستعين بمحركات هوندا بدءاً من 2018

وقالت المديرة العامة للفريق مونيشا كالتنبورن في بيان "شرف كبير لساوبر العمل مع هوندا في المواسم المقبلة"، مشيرة إلى إن إعادة الهيكلة التي يخضع لها الفريق "لا تتمثل فقط بتغيير مالكيه، بل أيضاً من خلال هذه الشراكة التكنولوجية مع هوندا".

وكانت المشاكل المالية المتكررة في الفريق الذي يشارك هذه السنة في بطولة العالم للموسم الخامس والعشرين، دفعت إلى تغيير ملكيته في تموز/يوليو الماضي، والاستحواذ عليه من قبل مجموعة سويسرية.

وتجهز سيارات الفريق حالياً محركات فيراري تعود إلى العام 2016، ومن غير المقرر أن تخضع للتطوير خلال هذا الموسم.

وأشار كاتسوهيدي موريامو من هوندا إلى أنه "إضافة إلى الشراكة مع ماكلارين منذ العام 2015، سنبدأ بتزويد ساوبر محركات (...) بدءاً من السنة المقبلة"، معتبراً الخطوة "تحدياً جديداً" للصانع الياباني.

ويحتل فريق ساوبر حالياً المركز التاسع ما قبل الأخير في ترتيب الصانعين، وهو لم يحرز أي نقطة في المراحل الثلاث الأولى، حاله كحال ماكلارين الذي يحتل المركز العاشر.

وسيكون سائق فيراري الألماني سيباسيتيان فيتل متصدر ترتيب بطولة السائقين، أول المنطلقين في السباق الذي يقام في وقت لاحق الأحد في مدينة سوتشي الروسية، متقدماً على زميله الفنلندي كيمي رايكونن الثاني، وسائقي مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس (الثالث) والبريطاني لويس هاميلتون (الرابع).