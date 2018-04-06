ريكياردو ورايكونن الأسرع في التجارب الحرة

وسجل ريكياردو التوقيت الأسرع خلال الفترة الأولى للتجارب الحرة الجمعة وقدره 1:31,060 دقيقة متفوقا على سائق "مرسيدس" الفنلندي فالتيري بوتاس وسائق "فيراري" كيمي رايكونن.

وحل الالماني سيباستيان فيتل (فيراري) الذي فاز بالمرحلة الأولى في استراليا، في المركز الرابع، يليه بطل العالم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

ولم ينجح الهولندي ماكس فيرشتابن زميل ريكياردو في فريق "ريد بول" في خوض أي لفة بسبب مشكلة كهربائية في سيارته في بداية هذه الفترة.

أما الفترة الثانية المقامة في ظروف مشابهة للتجارب التأهيلية والسباق، أي عند مغيب الشمس، شهدت تسجيل المخضرم رايكونن (38 عاماً) التوقيت الاسرع وقدره 1:29,817 دقيقة، متقدما بفارق 0,011 ثانية على فيتل.

ويشار إلى أن سباق جائزة البحرين الكبرى هو من بين ثلاث جوائز كبرى تقام ليلا هذا الموسم.

فرحة "فيراري" لم تكتمل إثر قرار تغريمها 5 آلاف يورو بعدما دفع الفريق الفني رايكونن للخروج من مركز الصيانة دون تثبيت إطار سيارته جيدا.

وكادت الحظيرة الإيطالية أن تتلقى عقوبة أقسى كان يمكن أن تُترجم إلى تراجع عند خط الإنطلاق، الا ان مفوضي السباق اعتبروا انه "لا يمكن تطبيق العقوبة لأن الفريق قام بكل ما يلزم بعد خروج رايكونن".