ريكياردو راض عن عقده الحالي مع ريد بول

وقال ريكياردو الذي يمتد عقده حتى موسم 2018 "بصراحة، لم أتلق أي عرض لتجديد عقدي. لكن الوقت لا يزال مبكراً جداً".

أضاف "تحدث الناس قليلاً عن العقود والموسم المقبل، إلا انني أعتقد أن ذلك يمكن أن يتم الموسم المقبل"، في إشارة إلى تمديد عقده.

وأتت تصريحات ريكياردو قبيل التجارب الرسمية لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم، والمقررة الأحد على حلبة أوستن في ولاية تكساس.

واعتبر ريكياردو (28 عاماً) أن تمديد عقد زميله فيرشتابن البالغ من العمر 20 عاماً حتى سنة 2020، هو أمر إيجابي للفريق.

وأوضح "بطبيعة الحال الأمر لا يرتبط بي بشكل أو آخر، إلا أنني إذا حاولت استنتاج بعض الإيجابيات من هذا الخبر، يمكنني أن أقول إن ذلك يعطينا ثقة جيدة للسنة المقبلة.

وشهدت العلاقة بين السائقين توتراً هذه السنة، لاسيما بعد اصطدام فيرشتابن بريكياردو خلال جائزة المجر الكبرى وإخراجه من السباق. إلا أن الاسترالي أكد لاحقاً إنه تحدث إلى زميله الذي اعتذر عن الخطأ الذي ارتكبه.

ومدد ريد بول الجمعة عقد السائق الهولندي الذي فاز في سباقين خلال مسيرته: جائزة ماليزيا الكبرى في تشرين الأول/اكتوبر الحالي، وجائزة اسبانيا الكبرى 2016، عندما أصبح أصغر سائق يفوز بجائزة كبرى في تاريخ بطولة العالم للفورمولا وان.

