ريكياردو أول المنطلقين في موناكو

وتفوق ريكياردو على الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، وحامل اللقب ومتصدر ترتيب بطولة العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وحقق الاسترالي زمناً قدره 1:10,810 دقيقة في الجولة الثالثة الأخيرة من التجارب الرسمية السبت في شوارع الإمارة، متقدما بفارق 0,229 ثانية عن فيتل، و0,422 ثانية عن هاميلتون، ما سيمنحه أفضلية كبيرة في السباق الذي يعرف بالصعوبة البالغة في التجاوزات نظرا لضيق المساحة في شوارع مدينة مونتي كارلو وتعرجاتها.

وحقق ريكياردو بذلك رقماً قياسياً جديداً في التجارب الرسمية على المسار البالغ طوله 3,37 كلم، متفوقاً على التوقيت الذي حققه سائق فيراري الفنلندي كيمي رايكونن العام الماضي (1:12,178 دقيقة).

وسيكون السائق الأسترالي البالغ من العمر 28 عاماً، والذي يحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة العالم 2018 في المركز الأول عند الانطلاق للمرة الأولى هذا الموسم والثانية في مسيرته بعد موناكو 2016.

وريكياردو هو السائق الوحيد الذي تمكن حتى الآن هذه السنة، من كسر احتكار فيتل وهاميلتون للسباقات، إذ فاز بجائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي في نيسان/أبريل الماضي، بينما فاز الألماني بالسباقين الأولين هذا الموسم، مقابل فوز هاميلتون بالسباقين الأخيرين.

وتقاسم فريقا فيراري ومرسيدس المراكز الأربعة خلف ريكياردو، إذ حل زميل فيتل الفنلندي رايكونن في المركز الرابع، ومواطنه زميل هاميلتون فالتيري بوتاس في المركز الخامس، بينما آل المركز السادس للفرنسي استيبان أوكون سائق فورس انديا.

وواصل ريكياردو بنتيجة السبت، هيمنته على جولتي التجارب الحرة اللتين أقيمتا الخميس، والجولة الحرة الثالثة التي أقيمت السبت. وتصدر الأسترالي الجولات الثلاث، متقدما على زميله الهولندي ماكس فيرشتابن.

إلا أن فيرشتابن فشل في تسجيل وقت في الجولة الأولى من التجارب الرسمية السبت، إذ تعرض لحادث في الجولة الثالثة من التجارب الحرة صباح السبت، واحتاجت سيارته لعلبة جديدة لتغيير السرعات، لكن الفريق لم يتمكن من تجهيزها في الوقت الملائم لبدء التجارب الرسمية، ما يعني أنه سينطلق من المركز الأخير في سباق الغد.