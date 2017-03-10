رايكونن الأسرع في اليوم الأخير من اختبارات برشلونة

ويتوقع أن تحمل انطلاقة بطولة العالم، التي تفتتح بإقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في ملبورن في 26 أذار/مارس الجاري، الكثير من الإثارة حيث قدم فريقا فيراري وريد بول عروضا خلال الاختبارات تؤكد قدرتهما على الدخول في منافسة شرسة مع مرسيدس الذي فرض هيمنته على بطولة العالم خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وفرض رايكونن تفوقه في اليوم الأخير من الاختبارات حيث سجل دقيقة واحدة و18.634 ثانية ليعزز ثقة فريق فيراري ومشجعيه قبل السباق الأسترالي.

وأخفق فريق فيراري في الفوز بأي سباق خلال بطولة العالم في الموسم الماضي، لكنه قدم مستويات جيدة في اختبارات برشلونة نالت إشادة البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وجاء هاميلتون في المركز الخامس في اختبارات اليوم مسجلا دقيقة و19.850 ثانية، خلف زميله فالتيري بوتاس وماكس فيرستابن سائق ريد بول وكارلوس ساينث سائق تورو روسو.