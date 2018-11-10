جائزة البرازيل الكبرى: هاميلتون اول المنطلقين

وقطع هاميلتون أسرع لفة بزمن 1:07,281 دقيقة، لتكون المرة العاشرة التي ينطلق فيها البريطاني من المركز الاول هذا الموسم، والـ 100 لسيارة مرسيدس.

وتقدم على صاحب المركز الثاني، سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات متتالية (2010-2013)، فيما حل زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا.

وجاء الفنلندي كيمي رايكونن (فيراري)، بطل العالم في 2007، رابعا قبل سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن والأسترالي دانيال ريكياردو.

وبعد أن ضمن في المرحلة السابقة في المكسيك الاحتفاظ بلقب السائقين والتتويج بطلا للعالم للمرة الخامسة، يجد هاميلتون نفسه مع زميله بوتاس، على حلبة انترلاغوس، أمام مهمة حسم لقب الصانعين لصالح فريقهما للمرة الخامسة تواليا، على حساب فيراري الإيطالي.

ويحتاج هاميلتون وبوتاس لتسجيل 31 نقطة أكثر من فيتل ورايكونن، لحسم لقب الصانعين قبل المرحلة الأخيرة في أبوظبي بعد أسبوعين.

ترتيب الجولة الثالثة من التجارب الرسمية: