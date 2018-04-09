جائزة البحرين: جراحة ناجحة لميكانيكي فيراري الذي صدمه رايكونن

ونشر الميكانيكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له في المستشفى ممدا على السرير وقدمه اليسرى في الجبس، مرفقا اياها بتعليق "نجحت العملية وأريد أن أشكر كل الاشخاص الذي قلقوا بشأني. لن أقول سوى شكرا جزيلا".

ووقع الحادث خلال السباق الذي فاز به سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل، بعدما دخل رايكونن الذي كان يحتل المركز الثالث خلف زميله فيتل وسائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس)، مركز الصيانة التابع لفريقه للمرة الثانية في اللفة 36، لتبديل إطاراته.

الا ان الفريق ارتكب خطأ عندما أعطى لرايكونن إشارة الانطلاق من المركز قبل ان يكون الميكانيكيون قد أتموا بشكل نهائي تركيب الاطارات الجديدة. وكان الاطار الخلفي الأيسر، حيث تواجد سيغاريني، عالقا ولم يتمكن الميكانيكيون من تغييره بعد، عندما أعطيت اشارة الانطلاق. ومع انطلاق رايكونن، داس بإطاره على رجل الميكانيكي الذي سقط أرضا.

وتوقف رايكونن بعد امتار وانسحب من السباق.

وفرض مفوضو السباق غرامة على الحظيرة الايطالية قدرها 50 ألف يورو، بعدما اعتبروا ان "فيراري طلبت من رايكونن الانطلاق في حالة خطرة بالنسبة للميكانيكيين ما أدى إلى اصابة أحد العاملين لديها".

وفاز فيتل بسباق الأحد متقدما على بوتاس وزميله في مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، ليحقق فوزه الثاني تواليا في سباقين من بطولة العالم لهذه السنة، وهو التاسع والأربعين له في 200 سباق خلال مسيرته.