جائزة أذربيجان الكبرى: فيتل ينطلق من المركز الأول أمام هاميلتون



وسجل متصدر ترتيب بطولة العالم راهنا الذي سينطلق أمام بطل العالم الحالي البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) في سباق الأحد، 1:41.498 دقيقة في اللفة بمعدل سرعة 191,956 كلم/ساعة، مقابل 1:41.677 لغريمه.

وقال فيتل، بطل العالم أربع مرات مع ريد بول، الذي سينطلق للمرة الـ53 في مسيرته من المركز الأول "شعرت أن السيارة كانت جيدة، تابعت تحسنها مع تقدم التجارب، وأدركت أنه بمقدوري تحقيق لفة جيدة".

وتابع فيتل "أعتقد أن السباق سيكون قويا، هنا كل شيء وارد".

وبعد سنة من المعركة الحادة بين فيتل وهاميلتون، يقدم فيتل بداية موسم جيدة وضعته في مركز الصدارة (54 نقطة) بعد تتويجه في السباقين الافتتاحيين في أستراليا والبحرين، فيما يبتعد عنه هاميلتون بفارق تسع نقاط ولم يذق بعد طعم الفوز.

ويعاني مرسيدس الذي لم يحقق أي فوز بعد مع سائقيه هاميلتون وبوتاس، في مواجهة فيراري وريد بول المنتشي من تتويج ريكياردو في جائزة الصين الأخيرة.

من جهته، لم يكن هاميلتون خائبا لنتيجته "من الجيد الانطلاق من الخط الأول. كانت فيراري مهيمنة في الخطوط المستقيمة في آخر سباقين، وكنا ندرك أنها ستكون سريعة هنا".

وفي ظل الهيمنة التي يبسطها مرسيدس على بطولة الفئة الأولى منذ عام 2014، لم ينجح هاميلتون في الصعود على منصة التتويج منذ 6 سباقات في جائزة الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتابع هاميلتون، بطل العالم أربع مرات أيضا على غرار فيتل "أن تكون قريبا منهم هي نقطة إيجابية، وأن يكون فالتيري ورائي أمر جيد للسباق".

وفي الصف الثاني، ينطلق الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس (1:41.837) والأسترالي دانيال ريكياردو سائق ريد بول (1:41.911) المتوج في الموسم الماضي في باكو مستفيدا من سيارة الأمان وحادث شهير بين فيتل وهاميلتون.

وعلق بوتاس على التجارب "يمكننا المنافسة معهم وسننطلق على مقربة منهم (فيراري). هذا السباق قد يكون جنونيا، لكن نقطة انطلاقنا جيدة".

