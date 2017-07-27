بيريللي تنفي مسؤوليتها عن تلف إطار سيارة فيراري

كشفت شركة بيريللي لإطارات السيارات، المورد الوحيد لإطارات سيارات بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "فورمولا وان"، أن التلف الذي لحق بالإطار الأمامي الأيسر لسيارة الفنلندي كيمي راينكون، سائق فريق فيراري، في السباق الماضي على حلبة سيلفرستون في بريطانيا يرجع إلى دخول جسم غريب إليه.

وقالت الشركة الإيطالية: "السبب الرئيسي المحتمل لهذا التلف يعود إلى دخول جسم غريب للإطار أدى إلى تمزقه".

وأضافت: "بيريللي يمكنها أن تؤكد أنه لم يكن هناك مشاكل تتعلق مباشرة بالإطار".

وتعرض إطار السائق الفنلندي للثقب في اللفة قبل الأخيرة من سباق الجائزة الكبرى البريطاني عندما كان في المركز الثاني.

واضطر راينكونن إلى الدخول إلى حظيرة الصيانة، وتمكن من حصد المركز الثالث في السباق، الذي فاز به البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس.