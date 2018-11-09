بوتاس يتقدم على هاميلتون في التجارب الحرة

وحقق بوتاس أفضل توقيت في الجولة الثانية، بزمن 1:08,846 دقيقة، بفارق 0,003 ثانية فقط عن هاميلتون الذي ضمن في المرحلة السابقة في المكسيك، الاحتفاظ بلقبه والتتويج بطلا للعالم للمرة الخامسة.

وسيكون بوتاس وهاميلتون على حلبة انترلاغوس، أمام مهمة حسم لقب الصانعين لصالح فريقهما للمرة الخامسة تواليا، على حساب فيراري الإيطالي وسائقيه الألماني سيباستيان فيتل والفنلندي كيمي رايكونن.

وحل فيتل ثالثا في الجولة الثانية من التجارب الحرة، متقدما على سائق فريق ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو الذي تلقى عقوبة إرجاع خمسة مراكز عند خط انطلاق السباق الأحد لإجرائه تعديلات في وحدة الطاقة في سيارته، متقدما على زميله الهولندي ماكس فيرشتابن الخامس.

وكان فيرشتابن الفائز في المرحلة الماضية في المكسيك، قد تصدر الجولة الأولى من التجارب الحرة، أمام فيتل وهاميلتون.

ويحتاج هاميلتون وبوتاس لتسجيل 31 نقطة أكثر من فيتل ورايكونن، لحسم لقب الصانعين قبل المرحلة الأخيرة في أبوظبي بعد أسبوعين.