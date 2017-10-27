بوتاس وريكياردو الأسرع في التجارب الحرة لسباق المكسيك

وفي الجولة الأولى الجمعة تفوق بوتاس الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين، على زميله البريطاني لويس هاميلتون الذي يحتاج الى إنهاء سباق الأحد بين الخمسة الأوائل للفوز بلقبه الثالث مع مرسيدس والرابع في مسيرته.

وتقدم بوتاس بفارق 0,466 ثانية عن هاميلتون، فيما جاء ثنائي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن وريكياردو في المركزين الثالث والرابع بفارق 0,571 و0,579 ثانية على التوالي عن الفنلندي.

ولم تكن الجولة الصباحية مشجعة لفريق فيراري الذي خسر معركة بطولة الصانعين لصالح مرسيدس وفي طريقه أيضا للانحناء في معركة السائقين، إذ حل الألماني سيباستيان فيتل ثاني الترتيب العام خامساً بفارق 0,762 ثانية عن بوتاس، فيما تخلف زميله الفنلندي كيمي رايكونن السادس بفارق 1,184 ثانية عن المركز الأول.

وتحسن وضع الفريق الإيطالي نسبياً في الجولة الثانية التي حسمها ريكياردو بفارق 0,131 ثانية عن هاميلتون و0,163 ثانية عن زميله فيرشتابن الثالث، إذ حل فيتل رابعاً ورايكونن خامساً بفارق 0,250 و0,341 ث عن سائق ريد بول، بينما تراجع بوتاس الى المركز السادس في الجولة التي شهدت حوادث بسبب الغبار على الحلبة.

ويتصدر هاميلتون (32 عاماً) ترتيب السائقين (331 نقطة) بفارق 66 نقطة عن فيتل قبل 3 جولات على نهاية الموسم (المكسيك، البرازيل، وأبوظبي).

وفي حال ضمان هاميلتون لقبه الثالث بعد 2008 و2014 و2015، سينضم إلى الألماني فيتل (المتوج بين 2010 و2013) والفرنسي آلان بروست (المتوج اربع مرات بين 1985 و1993)، وبفارق لقب عن الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو (5 مرات بين 1951 و1957) وثلاثة القاب عن الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر (7 مرات بين 1994 و2004).

وعلق بروست على لقب هاميلتون المرجح بالقول "يستحقه، يقدم موسماً استثنائيا، كما أنه يتمتع ثقة تامة".

وباستثناء مركز سابع في موناكو بعد مشكلات ميكانيكية، نجح هاميلتون بالحلول بين الخمسة الأوائل في 16 جولة وأحرز لقب 9 سباقات، كما أنه الوحيد الذي أحرز نقاطاً في كل مراحل البطولة.

