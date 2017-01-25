براون يحلم بتكرار تجربة ليستر في عالم الفورمولا

قال روس براون إن بطولة العالم لسباقات فورمولا وان للسيارات تحلم بسيناريو يسمح بتقليص الفارق في الأداء بما يمكن الفرق الصغيرة من معادلة المسيرة الساحرة التي انتهت بتتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي.

وأضاف براون الذي تم تعيينه يوم الاثنين الماضي مديراً لرياضة المحركات في البطولة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن لقواعد بحاجة لمزيد من التبسيط.

وتابع "ندرك جميعاً أن أي تشابه ولو جزئي مع ليستر سيتي سيكون أمراً مثالياً في عالم سباقات فورمولا 1، أعني أن يكون هناك فريق جيد يملك سائقاً عظيماً يمكنه المنافسة على اللقب.

"لكن هذا ليس ممكناً في الوقت الحالي. مستوى الموارد التي تستخدمها الفرق الكبيرة تسببت في فارق هائل."

وقال براون "سعادتي القصوى ستتمثل في أن أتسبب في تغيير الظروف ولو بعض الشيء ليأتي فريق من مجموعة المؤخرة وينتصر. لكن وحتى هذه اللحظة فانت تملك فريقين أو ثلاثة يمكنهم الفوز ونريد أن نزيد من ذلك العدد."

واستطاع ليستر المغمور الفوز بلقب الدوري الممتاز موسم 2015-2016 رغم انه لم يكن ضمن دائرة الترشيحات على الاطلاق وكان يصارع لتفادي الهبوط في الموسم السابق.

وقاد براون - المدير التقني السابق لفيراري والرئيس السابق لمرسيدس - فريقه براون جي.بي والسائق البريطاني جنسون باتون لنيل لقبي الصانعين والسائقين في بطولة العالم 2009.

وبينما تم مقارنة نجاح براون بإنجاز ليستر في الدوري الإنكليزي فإن الأول تحقق عقب انفاق هوندا لملايين من الدولارات لتطوير هيكل السيارة قبل ان تنسحب من البطولة.