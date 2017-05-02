البرازيل تخلد ذكرى الأسطورة أيرتون سينا

ويقع الميدان في حي "يبرابويرا"، وهو أحد الأحياء الراقية في ساو باولو، والذي يشتهر بالمساحات الخضراء الفسيحة.

وحضر مراسم افتتاح الميدان عمدة مدينة ساو باولو، جواو دوريا، بالإضافة إلى شقيقة السائق الراحل وابنتها.

وأشرف المعماري بينيديتو أبود على تصميم الميدان، الذي يضم خوذة السائق التي أهديت من قبل متحف أيرتون سينا، بالإضافة إلى النصب التذكاري المسمى "السرعة هي الروح والمشاعر"، الذي كان موضوعاً داخل أحد الأنفاق الموجودة في ساو باولو وكان يحمل اسم السائق.

وقالت فيفان سينا شقيقة السائق الراحل: "المدينة كانت تستحق وجود مساحة لوضع هذا النصب التذكاري الذي كان داخل النفق ولم يكن بمقدور الأشخاص الدخول إليه، أعتقد أنه أكثر من مجرد ميدان، إنه يمثل مجموعة من القيم التي تركها أيرتون".

وتوفى سينا، الذي يعتبره الكثيرون أحد أمهر سائقي "فورمولا وان" عبر تاريخها وأكثرهم جاذبية، في الرابعة والثلاثين من العمر جراء حادث مميت تعرض له في سباق إيمولا للجائزة الكبرى بإيطاليا.

وحصد سينا طوال مسيرته ثلاثة ألقاب في "فورمولا وان" أعوام 1988 و1990 و1991، كما فاز بـ 41 سباقاً وبدأ 65 مرة سباقاته من مركز الانطلاق الأول.

وكشف استطلاع للراي قامت به مؤسسة "داتافوليا" عام 2014، أن أيرتون سينا بعد 20 عاماً على وفاته لا يزال الرياضي الأكثر شعبية في البرازيل.