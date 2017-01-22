موراي يودع أستراليا المفتوحة

ولحق موراي الذي حل وصيفاً في 2015 و2016، ببطل النسختين الماضيتين الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي كان ودع البطولة من الدور الثاني بخسارته أمام الأوزبكستاني دينيس ايستومين الأربعاء.

وهي المرة الأولى تفقد فيها بطولات الـ "غراند سلام" مصنفيها الأول والثاني قبل الدور ربع النهائي منذ 2004، حينما أقصي فيدرر والأميركي آندي روديك من الدور الثالث والثاني توالياً، ضمن بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الكبرى، على ملاعب رولان غاروس.

وفوجىء موراي بالأسلوب الهجومي للاعب الألماني والذي يرتكز على التقدم إلى الشبكة. وميشا، الروسي الأصل والبالغ من العمر 29 عاماً، هو الشقيق الأكبر (بفارق 10 أعوام) لالكسندر زفيريف أمل كرة المضرب الألمانية والعالمية.

وهي المرة الأولى يبلغ فيها ميشا زفيريف ربع نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بينما أهدر البريطاني فرصة ذهبية للتتويج بلقب البطولة الأسترالية للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعدما خسر مباراتها النهائية 5 مرات بينها 4 مرات أمام دجوكوفيتش.

ولم يخرج موراي مبكراً من ملبورن منذ عام 2009.

وفشل موراي في إيجاد حل لإيقاف المد الهجومي لزفيريف الذي اعتمد الأسلوب القديم في اللعبة والمعتمد على التقدم الى الشبكة، فنجح الأخير في الثأر لمباراته الأولى مع البريطاني في دورة ميونيخ على الملاعب الترابية عام 2015 (2-6 و2-6).