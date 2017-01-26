لقب أستراليا المفتوحة بين الشقيقتين ويليامس

وفي مبارتي نصف النهائي اللتين اقيمتا الخميس في ملبورن، فازت سيرينا المصنفة ثانية على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني بسهولة 6-2 و6-1، وفينوس المصنفة 13 في البطولة على مواطنتها كوكو فاندفيغه 6-7 (3-7) و6-2 و6-3.

وسيكون النهائي المرتقب السبت، التاسع بين الشقيقتين في البطولات الكبرى، والأول بينهما في هذه البطولات منذ 2009، عندما أحرزت الشقيقة الصغرى سيرينا بطولة ويمبلدون الإنكليزية. كما أنه النهائي الأول بينهما في أستراليا منذ 2003، حينما أحرزت سيرينا اللقب.

وتتفوق سيرينا في المواجهات المباشرة مع شقيقتها الكبرى في نهائيات البطولات الكبرى، إذ فازت ست مرات من ثمان.

ولم تخف سيرينا (35 عاماً) أمام الجمهور في مدرجات ملعب رود لايفر، ترقبها للمواجهة مع شقيقتها التي تكبرها بعام واحد فقط.

وذكرت: "أن نكون معاً مجدداً في النهائي هو أكبر أحلامنا، لا يسعني أن أكون أكثر سعادة"، مضيفة "لم أشاهد مباراة فينوس، ولكنني فخورة جداً بها. هي ملهمتي وشقيقتي الكبرى، هي حياتي وتعني لي كل شيء".

وسيكون النهائي محطة فاصلة في مسيرة سيرينا، إذ أنّ الفوز به سيجعلها تنفرد بالرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى الذي تتشاركه حالياً مع النجمة الألمانية السابقة شتيفي غراف (22 لقباً).

وتسعى سيرينا إلى تحقيق لقبها السابع في أستراليا بعد 2003 و2005 و2007 و2009 و2010 و2015، واستعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات من الألمانية أنجيليك كيربر، والتي أقصيت الأحد من ثمن النهائي أمام فاندفيغه.

أمّا فينوس، فتسعى إلى لقبها الأول في البطولة الأسترالية، علماً أنّ أفضل نتيجة لها في ملبورن كانت بلوغ نهائي 2003.

وكانت الألمانية أحرزت العام الماضي لقبي أستراليا (فازت على سيرينا في النهائي) وفلاشينغ ميدوز الأميركية، وأقصت الأميركية من صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وقدمت سيرينا عروضاً قوية في ملبورن فحققت الفوز في مباريات الست حتى الآن من دون أن تخسر أي مجموعة، لكنّ مباراتها مع باروني (34 عاما) كانت الأسهل تقريباً وأنهتها في 50 دقيقة فقط.

وأشادت سيرينا بالكرواتية قائلة: "ميريانا ملهمة وتستحق كل التقدير".

ويعود اللقاء الأخير بين ويليامس وباروني إلى 1998 في الدور الثاني في ويمبلدون، في وقت لم تكن أي منهما عرفت طريقها إلى الألقاب. والتقت اللاعبتان مرتين فقط في مسيرتهما وفازت بهما سيرينا.

وعادلت باروني أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى منذ 18 عاماً، إذ سبق أن خاضت في 1999 نصف نهائي ويمبلدون، علماً أنّ مسيرتها توقفت بين 2003 و2009 بسبب مشاكل عائلية وإصابات.



فينوس أكبر لاعبة في النهائي

ستخوض فينوس النهائي الخامس عشر في البطولات الكبرى والثاني في أستراليا بعد 2003، وهي تحمل سبعة ألقاب في الـ "غراند سلام" (5 في ويمبلدون و2 في فلاشينغ ميدوز).

وتراجع مستوى فينوس بين 2010 و2014، إلا أنها استعادت تألقها تدريجياً، وبلغت نصف نهائي ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي، وحسنت موقعها في تصنيف اللاعبات المحترفات إلى المركز 17.

وباتت أكبر لاعبة تصل إلى نهائي البطولة الأسترالية منذ بدء تطبيق نظام الإحتراف في 1968.

وكانت فينوس التي خاضت المباراة نصف النهائية الأولى الخميس، قالت رداً على سؤال عن احتمال مواجهتها في شقيقتها: "أحب أن تكون (سيرينا) في الطرف الثاني من الملعب السبت".

وأضافت: "وصولي إلى النهائي يعني لي الكثير، خاصة أنها (كوكو) لعبت جيداً، وتعيّن علي اللعب بطريقة دفاعية لفترة طويلة، إنه أكثر ممّا حلمت به".

واحتاجت فينوس إلى ساعتين و26 دقيقة لتخطي فاندفيغه، إلا أنّها حافظت على تركيزها طوال المباراة وسجلت 11 إرسالاً ساحقاً، وأفادت من الأخطاء المباشرة لمنافستها، والتي بلغت 51 خطأ.

ولم تواجه فينوس لاعبات من الوزن الثقيل في طريقها إلى النهائي، وكانت المجموعة الأولى أمام فاندفيغه الوحيدة التي تخسرها.

ويقام الخميس كذلك نصف نهائي الرجال بين السويسريين روجيه فيدرر السابع عشر وستانيسلاس فافرينكا الرابع، على أن يلتقي الجمعة الإسباني رافاييل نادال التاسع والبلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر في نصف النهائي الثاني.