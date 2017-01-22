بطولة أستراليا المفتوحة: فينوس إلى ربع النهائي

وفازت فينوس على الألمانية منى بارتيل 6-3 و7-5 الأحد في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وكانت فينوس، الشقيقة الكبرى لسيرنا المصنفة ثانية عالمياً، بلغت ربع نهائي البطولة الأسترالية للمرة الأولى عام 1998 في أول مشاركة لها في ملبورن. وتبقى أفضل نتيجة لفينوس، أكبر لاعبة في النسخة الحالية (36 عاماً) حلولها ثانية في 2003، بعد خسارتها المباراة النهائية أمام سيرينا.

وتلتقي فينوس في الدور المقبل الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا السابعة والعشرين والتي بلغت ربع نهائي ملبورن للمرة الأولى، بتغلبها على مواطنتها سفتلانا كوزنتسوفا الثامنة 6-3 و6-3.