استراليا المفتوحة: سيرينا تعبر إلى نصف النهائي

وتلتقي وليامس في نصف النهائي الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني الفائزة على التشيكية كارولينا بليسكوفا الخامسة 6-4 و3-6 و6-4.

وتسعى الأميركية الى تحقيق لقبها السابع في أستراليا بعد 2003 و2005 و2007 و2009 و2010 و2015، واستعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات من الألمانية أنجيليكا كيربر التي أقصيت الأحد من ثمن النهائي أمام الاميركية كوكو فاندفيغه.

وكانت الألمانية أحرزت العام الماضي لقبي أستراليا (فازت على سيرينا في النهائي) وفلاشينغ ميدوز الأميركية، وأقصت الأميركية من صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

وتلتقي وليامس (35 عاما) في نصف النهائي الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني (34 عاما) الفائزة على التشيكية كارولينا بليسكوفا الخامسة 6-4 و3-6 و6-4.

وعادلت باروني أفضل إنجاز لها في البطولات الكبرى منذ 18 عاماً، إذ سبق أن خاضت في 1999 نصف نهائي ويمبلدون، علماً أن مسيرتها توقفت بين العامين 2003 و2009 بسبب مشاكل عائلية وإصابات.