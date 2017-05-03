هل سيسمح لشارابوفا بالمشاركة في ويمبلدون؟

حدد منظمو بطولة ويمبلدون البريطانية، ثالث البطولات الكبرى "غراند سلام" في كرة المضرب، تاريخ 20 حزيران/يونيو للبت بشأن توجيه بطاقة دعوة إلى الروسية ماريا شارابوفا، العائدة بعد إيقاف 15 شهراً جراء تناول المنشطات.

وقال مدير نادي عموم إنكلترا منظم البطولة ريتشارد لويس في مؤتمر صحافي الأربعاء "لدينا معايير خاصة بمنح بطاقات الدعوة الخاصة منذ فترة طويلة، وسندرس الطلبات المرفوعة إلينا ونبت بها قبل أسبوعين من انطلاق البطولة" المقرر في الثالث من تموز/يوليو.

وكانت شارابوفا شاركت بعد انقضاء مدة إيقافها، في دورة شتوتغارت الألمانية الأسبوع الماضي، بموجب دعوة. وبلغت اللاعبة (30 عاماً) الدور نصف النهائي، وخسرت أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

وتحتل المصنفة أولى عالمياً سابقا المركز 226 في لائحة ترتيب المحترفات، وفي إمكانها التأهل مباشرة للمشاركة في البطولة في حال دخولها نادي المئة في لائحة المصنفات.

وأضاف لويس "سنعقد اجتماعاً في 20 حزيران/يونيو، وسيتبين معنا وقتذاك اللاعبون واللاعبات الذين تأهلوا للمشاركة في البطولة، ولن نتخذ أي قرار قبل هذا التاريخ".

وسيدرس النادي طلب شارابوفا الحصول على بطاقة دعوة خاصة في حال أقدمت اللاعبة على هذه الخطوة، علماً انها تحمل لقب البطولة المقامة على ملاعب عشبية في 2004، وبلغت نهائي 2011.

وأشار رئيس النادي فيليب بروك إلى أن قرار الاتحاد الفرنسي للعبة بشأن دعوة شارابوفا للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة (ثانية بطولات الغراند سلام) على ملاعب رولان غاروس، والمقرر اتخاذه في 15 أيار/مايو، سيكون له تأثير على قرار النادي الإنكليزي.