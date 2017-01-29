فيدرر: "كنت مسروراً لو كان هناك تعادل"

وقال فيدرر بتأثر بعد فوزه بالمجموعة الحاسمة "كرة المضرب رياضة قاسية، لا تعادلات فيها. لكن في حال كان ثمة وجود لذلك، لكنت سعيداً جداً بقبول تعادل الليلة ومشاركته مع رافا".

أضاف "واصل اللعب رافا. كرة المضرب بحاجة إليك".

وقال عنه نادال بعد المباراة إنه "مثالي"، مضيفاً "لديه إرسال مثالي (...) ضربات باليد اليمنى أكثر من مثالية، رد إرسال مثالي، هو سريع جداً... كل شيء مثالي لديه".

وقال السويسري "اليوم، دفعت نفسي قدماً، قلت آمن بإمكانية الفوز، اركض نحو الكرة. أرسل واركض، أرسل واركض. قاتل لترى ما إذا كان سيحالفك الحظ"، مضيفاً "كنت محظوظاً فعلاً الليلة".

وأعاد اللاعبان في النهائي الذي امتد ثلاث ساعات و38 دقيقة، إلى الأذهان مبارياتهما الحماسية السابقة، لاسيما في أستراليا حيث التقيا عام 2009 للمرة الأخيرة في النهائي، وفاز نادال في حينه.

وبات فيدرر مع لقبه الخامس في أستراليا، أول لاعب يحرز خمسة ألقاب على الأقل في ثلاث بطولات كبرى "غراند سلام"، إذ بات في رصيده خمسة ألقاب في كل من أستراليا والولايات المتحدة، وسبعة في ويمبلدون.

ويعود اللقب الأخير لفيدرر في البطولات الكبرى إلى ويمبلدون 2012، على حساب المصنف أول حالياً البريطاني آندي موراي.

وبات فيدرر أكبر لاعب سناً يحرز لقب بطولة كبرى بعد تطبيق نظام الاحتراف عام 1968، منذ فوز كين روزوال في أستراليا عام 1972.

وخاض فيدرر ست مباريات نهائية في ملبورن فاز في خمس منها، علماً أن اللقب الوحيد الذي افلت منه كان عام 2009 أمام نادال.

كما أن الإسباني أقصى غريمه من نصف نهائي أستراليا 2014، ويتفوق عليه في اللقاءات المباشرة (23 لنادال مقابل 12 لفيدرر).