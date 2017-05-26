رولان غاروس: نادال لا يهتم بكونه المرشح الأبرز لإحراز اللقب

قال الإسباني رافاييل نادال الجمعة إنه لا يهتم بكونه المرشح الأبرز لإحراز بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، التي تنطلق الأحد، للمرة العاشرة وتعزيز رقمه القياسي، حتى لو أجمع منافسوه على ذلك.

وقال الإسباني ابن الثلاثين سنة مخاطبا الإعلاميين: "ما يهمني هو الوصول إلى هنا واللعب جيدا. وإذا لعبت جيدا، فعندها لا يهمني إذ كنتم تصدقون أني أحد المرشحين للقب ولست المرشح الأوحد. والطريقة الوحيدة للحصول على فرص جيدة، هي اللعب بشكل جيد وأن أكون في قمة لياقتي لأصل إلى مستوى متقدم في التمارين وفي كل مباراة. ألا تعتقدون أن الأمر كذلك؟".

وأحرز نادال هذا الموسم لقبه العاشر في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة. ويملك رقما نادرا في رولان غاروس إذ فاز 72 مرة وخسر مرتين فقط، أمام دجوكوفيتش في 2015 والسويدي روبن سودرلينغ في 2009 بعد تعرضه لإصابة، وانسحب العام الماضي من الدور الثالث بعد تعرضه للإصابة في معصمه.

وفي جانب آخر، رأى نادال أنه كان يفضل تفادي مواجهة لاعب من طينة الفرنسي بينوا بير في الدور الأول للبطولة. ووصف منافسه بأنه "لاعب موهوب ويملك ضربات إرسال قوية، وهو منافس خطر. ويتطلب مني الأمر أن أكون في قمة جهوزيتي لمواجهته".

في المقابل، قال النمساوي دومينيك تييم في تصريحات صحافية أن نادال "هو المرشح بنسبة مئة في المئة لإحراز لقبه العاشر".

وتابع: "بالطبع أعتقد أنه يعود إلى هنا (رولان غاروس) هذه السنة وهو في أفضل حالاته. لقد فاز هنا تسع مرات، وهو يعرف طريقة اللعب وكيف تسير الأمور في البطولة (...) وأعتقد جازما أنه يسعى إلى تحقيق الديسيما (اللقب العاشر)، وسيكون ذلك حدثا فريدا في كرة المضرب أن يفوز لاعب عشر مرات بإحدى بطولات الغراند سلام. أعتقد أنه شيء من الجنون القيام بذلك، وأكرر أنه المرشح رقم واحد للفوز بالبطولة".

وسبق لتييم (23 عاما) مواجهة نادال ثلاث مرات هذا الموسم، وخسر أمامه في نهائيي دورتي برشلونة ومدريد، ثم فاز عليه في ربع نهائي دورة روما، ملحقا الخسارة الأولى بالإسباني هذا الموسم على الملاعب الترابية.

بدوره رشح الصربي نوفاك دجوكوفيتش بطل 2016 غريمه الإسباني لإحراز اللقب، وقال: "فاز رافا (نادال) بثلاث دورات هذا الموسم على الأرضية المفضلة لديه (الترابية)، وهو يلعب بثقة أكبر من العام الماضي. وبالتأكيد أراه المرشح الرقم واحد لإحراز اللقب".