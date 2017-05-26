رولان غاروس: مواجهة محتملة بين "نولي" ونادال في نصف النهائي

ونظرياً، قد يلتقي في نصف النهائي الثاني البريطاني اندي موراي، المصنف أول عالمياً وصيف النسخة الماضية، مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

ويبحث نادال عن لقبه العاشر في باريس، فيما يتطلع دجوكوفيتش الذي سيبدأ العمل مع النجم السابق الأميركي اندريه اغاسي، إلى الدفاع عن لقبه.

وأحرز نادال هذا الموسم لقبه العاشر في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة. ويملك رقما نادرا في رولان غاروس إذ فاز 72 مرة وخسر مرتين فقط أمام دجوكوفيتش في 2015 والسويدي روبن سودرلينغ في 2009 بعد تعرضه لإصابة.

ويغيب السويسري روجيه فيدرر، المتوج في بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام في كانون الثاني/يناير الماضي، للحفاظ على لياقته قبل بطولة ويمبلدون (3-16 تموز/يوليو).

ويستهل موراي مشواره ضد الروسي اندري كوزنتسوف، فيما يلعب دجوكوفيتش مع الإسباني مارسيل غرانويرس ونادال مع الفرنسي بنوا بير.

وبلغ دجوكوفيتش ربع نهائي مونتي كارلو، نصف نهائي مدريد ونهائي روما حيث خسر أمام الألماني الكسندر زفيريف.

وقال نولي في القرعة: "النظر إلى الكأس يعيد لي ذكريات كثيرة".

أما موراي الذي تعرض لإصابة في كوعه هذه السنة، فقد خرج من الدور الثالث في مونتي كارلو، وبلغ نصف النهائي في برشلونة وخرج من الدور الثالث في مدريد قبل أن يقصيه الايطالي فابيو فونييني مبكرا في روما.

سيدات

ولدى السيدات، تغيب الأميركية سيرينا وليامس بسبب حملها، والروسية ماريا شارابوفا التي لم تحصل على بطاقة دعوة بعد انتهاء مدة إيقافها اثر تعاطيها مواد محظورة.

وتواجه الإسبانية غاربينيي موغوروتسا حاملة اللقب إمكانية اللعب في ثمن النهائي ضد الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش وصيفة شتوتغارت ومدريد على الأرض الترابية.



ويجمع نصف النهائي النظري بين الألمانية انجليك كيربر المصنفة أولى عالمياً مع موغوروتسا، والتشيكية كارولينا بليسكوفا مع الرومانية سيمونا هاليب وصيفة 2014.

وكانت هاليب التي تعرضت لإصابة في كاحلها، قد اعتبرت أن حظوظ مشاركتها في الدورة تبلغ 50%.

وتستهل كيربر مشوارها ضد الروسية المخضرمة ايكاتيرينا ماكاروفا، فيما تواجه موغوروتسا البطلة السابقة الإيطالية فرانشيسكا سكيافوني.