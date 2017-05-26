رولان غاروس: دل بوترو يؤكد مشاركته

وقال العملاق الأرجنتيني ابن الـ 28 سنة والمصنف 30 عالميا وبطل الولايات المتحدة 2009 والذي لم يشارك في رولان غاروس منذ 2012 عندما وصل إلى الدور ربع النهائي وخسر أمام السويسري روجيه فيدرر على رغم تقدمه بمجموعتين، إنه أصر على المشاركة.

وأضاف في تصريح تلفزيوني: "أنا سعيد بالعودة إلى باريس بعد خمس سنوات. سأشارك في هذه البطولة مرة ثانية، وهذا أمر في غاية الأهمية، وآمل أن أكون بظروف جيدة (...) بالنسبة إلي، هذه الأيام هي مناسبة للتحضير، لمعرفة قدرات جسدي، وآمل التكيف سريعا مع البطولة. لم ألعب هنا منذ خمس سنوات، وأتطلع أن أكون جيدا يوم أخوض مباراتي الأولى. إنها بطولة أحب المشاركة فيها، وهي تعطيني الأمل".