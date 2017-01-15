أستراليا المفتوحة: موراي لفك النحس وسيرينا للرقم القياسي

تنطلق الإثنين بطولة أستراليا الدولية المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى ("غراند سلام")، مع سعي المصنف أول البريطاني أندي موراي لفك النحس الذي يلازمه، وحرمان حامل اللقب الصربي نوفاك دجوكوفيتش أن يصبح أفضل بطل لأستراليا.

ولدى السيّدات، تسعى حاملة اللقب الألمانية أنجيليك كيربر لتعزيز موقعها الأول، بينما تحاول الأميركية سيرينا ويليامس استعادة نغمة الفوز بالبطولات الكبرى، وتحقيق لقبها الـ 23 للإنفراد بالرقم القياسي.

ويسعى موراي (29 عاماً) لبلوغ نهائي البطولة التي تستمر حتى 29 كانون الثاني/يناير، والفوز فيه بعدما خسر خمس مباريات نهائية على ملاعب ملبورن، آملاً في ألاّ يصبح اللاعب الأول منذ عام 1968، يخسر ست مباريات نهائية في إحدى البطولات الكبرى.

ويبدأ موراي مسيرته في البطولة بلقاء مع الأوكراني إيليا مارتشنكو، وهو اعتبر في تصريحات صحفية أنه بات في وضع يتيح له تقديم الأفضل في بطولة أستراليا.

وقال: "من الواضح أنني أشعر بثقة أكبر بعد الطريقة التي أنهيت بها الموسم الماضي" الذي شمل إحرازه لقب بطولة ويمبلدون البريطانية للمرة الثانية، وذهبية دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، وختمه بإقصاء دجوكوفيتش عن صدارة ترتيب المحترفين.

وأضاف موراي الذي نال مؤخراً لقب "سير" من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية: "أحب اللعب هنا. أحب الظروف المحيطة. لعبت بشكل جيّد على مدى الأعوام، إلا أنني لم أتمكن فقط من تخطي العقبة الأخيرة".

وتابع: "لكن أعتقد أنني في وضع مناسب للقيام بذلك. أعتقد أنني أملك الفرصة للفوز هنا" في 2017، في مشاركته الـ 12 في البطولة التي بلغ مباراتها النهائية في 2010، 2011، 2013، 2015، و2016 عندما خسر أمام دجوكوفيتش 6-1، 7-5، و7-6 (7-3).

وأحرز الصربي (29 عاماً) بطولة أستراليا ست مرات، وسيسعى إلى إحرازها لمرة سابعة والانفراد بالرقم القياسي الحالي الذي يتشاركه مع اللاعب الأسترالي السابق روي إيمرسون.

وقال دجوكوفيتش الذي أحرز 12 لقباً في البطولات الكبرى: "أحد الأسباب التي دفعتني للقدوم إلى هنا، هو محاولة الفوز في كل مباراة أخوضها، وإحراز لقب البطولة في نهاية المطاف".

إلا أنّ دجوكوفيتش يواجه في مباراته الأولى الإسباني فرناندو فرداسكو (33 عاماً) المصنف 40 عالمياً، والذي سبق له أن تغلب على الصربي في أربع مباريات من 13 مواجهة جمعتهما.

وتعود آخر مباراة بين اللاعبين إلى نصف نهائي دورة قطر في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري، وفاز فيها دجوكوفيتش بصعوبة 4-6، 7-6 (9-7) و6-3، بعدما اضطر لإنقاذ خمس فرص للفوز بالمباراة حصل عليها فرداسكو.

وكان فرداسكو أقصى في الدور الأول من بطولة أستراليا الموسم الماضي، الإسباني رافاييل نادال في مباراة من خمس مجموعات.

إضافة إلى المصنفين الأولين، تتجه الأنظار في أستراليا إلى الكندي ميلوش راونتيش (26 عاماً) المصنف ثالثاً وحامل لقب البطولة في 2014، والذي يلاقي في الدور الأول الألماني داستن براون.

أما الرابع السويسري ستانيسلاس فافرينكا فيلاقي السلوفاكي مارتن كليزان، والخامس الياباني كي نيشيكوري الروسي أندري كوزنتسوف.

كما ستكون البطولة اختباراً لنادال والسويسري روجيه فيدرر اللذين غابا عن الملاعب لفترات متفاوتة خلال الأشهر الماضية. ويحمل السويسري الذي عانى إصابة في الركبة، الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (17)، أربعة منها في أستراليا.

أمّا الإسباني الذي أحرز 14 لقباً كبيراً، وعانى إصابات متفاوتة خلال الموسم الماضي، فخرج من دورة بريزبين الأسترالية هذا الشهر، بخسارته في ربع النهائي أمام راونتيش 6-4، 6-3، و6-4.

كيربر بين سيرينا والرقم القياسي

لدى السيدات، تستعد سيرينا ويليامس لمحاولة الإنفراد بالرقم القياسي في الألقاب الكبرى الذي تتشاركه مع الألمانية شتيفي غراف (22 لقباً)، وتأمل في أن يكون مستواها أفضل من دورة أوكلاند النيوزيلندية التحضيرية مطلع هذا الشهر، حينما أقصيت من الدور الثاني على يد مواطنتها المغمورة ماديسون برينغل 6-4، 6-7، و6-4.

وبدت سيرينا البالغة من العمر 35 عاماً، عازمة على تخطي الخسارة والعودة بقوة إلى المنافسة، بعد غيابها لأشهر بسبب الإصابة أيضاً.

وقالت: "لم آت إلى هنا لأخسر في الدور الأول، أو الثاني، أو أن أخسر بالمطلق"، وهي التي أحرزت بطولة أستراليا ست مرات.

وأضافت: "إذا تمكنت من اللعب بالطريقة التي أتمرن بها، ستكون الأمور على ما يرام. العودة تثير شعوراً جيداً (...) أحب الأجواء".

وتواجه الأميركية في الدور الأول، السويسرية بليندا بنسيتش.

وكانت سيرينا خسرت نهائي أستراليا العام الماضي أمام كيربر (28 عاماً) التي أحرزت لقبها الأول في البطولات الكبرى، وأضافت إليه خلال موسم استثنائي، لقب بطولة الولايات المتحدة، قبل أن تقصي الأميركية عن صدارة تصنيف اللاعبات.

وتبدأ كيربر منافسات بطولة أستراليا ضد الأوكرانية ليسيا تسورنكو. إلا أنّ تحضيراتها للبطولة لم تكن مثالية، إذ أقصيت من الدور الثاني لدورة سيدني هذا الشهر على يد الروسية الشابة داريا كاساتكينا، من ربع نهائي دورة بريزبين على يد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وأبدت كيربر ثقتها بما يمكن أن تقدّمه في بطولة استراليا، قائلة: "بالنسبة لي، توقعي هو ما كنت أتوقعه دائماً خلال الأعوام الماضية أي الخروج إلى الملعب وتقديم أفضل ما لدي حتى آخر نقطة".

وأضافت: "هذه هي الطريقة التي ألعب بها، هذه أنا. هذا لن يتغير".

كما تتركز الأنظار على المصنفة ثالثة البولندية أنييسكا رادفانسكا التي تلاقي في الدور الأول البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا، وسيمونا هاليب الرابعة التي تلاقي الأميركية شيلبي رودجرز، والتشيكية كارولينا بليسكوفا الخامسة التي تواجه الإسبانية سارا سوريبيس تومو.

ومن ضمن المصنفات العشر الأوائل، تبرز أيضاً البريطانية جوانا كونتا (التاسعة) التي أحرزت هذا الأسبوع لقب دورة سيدني.

وقالت البريطانية: "أنا بالطبع راضية جداً عن الأداء الذي قدمته" في دورة سيدني"، مضيفة "إلا أننا جميعاً نعرف أنّ ذلك ليس مسلّماً به. لا يحدّد ما سأقوم به في الحدث التالي".

وتغيب عن البطولة لاعبات بارزات منهن بطلة ويمبلدون مرتين التشيكية بيترا كفيتوفا التي أصيبت الشهر الماضي باعتداء بالسكين أثناء محاولة سرقة منزلها، وبطلة أستراليا مرتين البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، والروسية ماريا شارابوفا الموقوفة حتى نيسان/أبريل.