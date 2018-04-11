هروب خمسة كاميرونيين في دورة ألعاب الكومنولث

وأوضح المتحدث باسم البعثة سيمون مولومبي لوكالة فرانس برس، أن المسؤولين عنها لا يملكون أي معلومة عن الرباعين أوليفييه ماتام ماتام وأركانجلين فوودجي وبيتي مينكومبا، والملاكمين كريستيان ندزي تسوي وسامبليس فوتسالا منذ الثلاثاء.

وأضاف أن "هروبهم" هو المرجح، وأنه تم إبلاغ الشرطة الأسترالية بالأمر، مشيراً إلى أنه ليس لدى البعثة "أي فكرة واضحة عن مكان تواجدهم. لم تكن لدينا أي شكوك بأن شيئاً من هذا القبيل سيحصل".

وتابع "زملاؤهم قالوا لنا أنهم رحلوا. نتمنى أن لا تتكرر حادثة الهروب وسوف نتخذ كل الإجراءات لمنع حدوث هذا الأمر مجدداً".

ودعا المنظمون الأستراليون لدورة ألعاب الكومنولث التي تجمع أفضل الرياضيين في الامبراطورية البريطانية السابقة، كل الرياضيين المشاركين إلى احترام القوانين والتقيد بها.

وفي حادثة مماثلة في أولمبياد سيدني 2000 بقي أكثر من 100 رياضي من مختلف الجنسيات في أستراليا بعد نهاية فترة صلاحية تأشيرات الدخول.

وتشهد المناطق الناطقة بالإنكليزية في الكاميرون، والواقعة في شمال غرب وجنوب غرب البلاد، توتراً شديداً في الأسابيع الماضية. وانضمت هذه المناطق إلى الأجزاء الناطقة بالفرنسية بعد الاستقلال عام 1960.

وتشهد المناطق الناطقة بالإنكليزية توتراً متصاعداً منذ أن أعلن الانفصاليون انشاء جمهورية "امبازونيا" المستقلة في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وللكاميرون تاريخ استعماري حافل شهد انتقالها من الحكم الألماني إلى الفرنسي فالبريطاني، وتشكو الأقلية الناطقة بالإنكليزية من التهميش من قبل النخبة الناطقة بالفرنسية. ودخل النزاع بين المتمردين والجيش منعطفاً خطراً مع مطالبة الانفصاليين القوات المسلحة والمسؤولين الحكوميين على مغادرة مناطقهم. وأدت الاضطرابات إلى نزوح عشرات الآلاف باتجاه نيجيريا.