حكم يخطف الأنظار في مباراة كورينثيانز وبالميراس

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنافس بالميراس ثم غير رأيه ليستكمل اللعب بعد قرابة 8 دقائق.

وقبل قرابة ثلث ساعة على النهاية احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بالميراس الذي كان متأخراً 1-صفر بعد تعرض اللاعب دودو لعرقلة داخل المنطقة، لكنه عاد وناقش القرار مع مساعديه وبعد دقائق عديدة استأنف اللعب باحتساب ركلة ركنية لبالميراس.



واحتشد العديد من لاعبي الفريقين حول الحكم وتدخلت قوات مكافحة الشغب لتجنب الصدامات التي حدثت في لقاء الذهاب عندما تعرض لاعبان للطرد.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز بالميراس 1-صفر وكرر كورينثيانز الفوز بنفس النتيجة في الإياب بفضل هدف رودريغينيو في الدقيقة الثانية، وعند الاحتكام لركلات الترجيح تفوق كورنثيانز 4-3.