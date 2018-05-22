كريستيانو رونالدو الأكثر شعبية في العالم

وضمن القائمة التي تضعها شبكة (اي.اس.بي.إن)، اختير رونالدو مهاجم ريال مدريد الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات كأكثر رياضي يحظى بشعبية في العالم على أساس عدد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتفاقات الرعاية الخاصة به وعدد مرات كتابة اسمه عبر محركات البحث على الانترنت.



واحتفظ ليبرون جيمس بطل دوري السلة الأمريكي للمحترفين ثلاث مرات بالمركز الثاني في القائمة بينما حل ميسي ثالثا بعد حصوله على تاسع ألقابه في الدوري مع برشلونة.



وجاء في المركز الرابع البرازيلي نيمار الذي أصبح أغلى لاعب كرة قدم في العالم بعد انتقاله مقابل 222 مليون يورو (261.6 مليون دولار) من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في آب/ أغسطس.

وحل السويسري روجيه فيدرر أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ التنس خامساً متفوقاً على كيفن دورانت نجم دوري السلة الأميركي للمحترفين ولاعب التنس الاسباني رافائيل نادال.

وحلت أيقونة التنس الأمريكية سيرينا وليامس بدلاً من بطلة الفنون القتالية المختلطة روندا راوزي في صدارة قائمة الأكثر شعبية في رياضة السيدات.

