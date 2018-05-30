كاريوس مطلوب بدوري الدرجة الثالثة الايطالي!

كاريوس (24 عاما) تلقى عرضا من فريق ريمني الايطالي (درجة ثالثة) للانضمام الى صفوفه في الموسم المقبل مقابل عقد يمتد لسنة واحدة.

وقال جيورجيو غراسي رئيس الفريق الايطالي في موقعه على الانترنت: " نريد ضم كاريوس في مدينتنا ريمني.. اعرض عليه عقدا يمتد لعام واحد.. اريد مساعدته على النهوض من جديد بعد سقوطه بتلك الطريقة في نهائي دوري الأبطال..".

وتابع: " اعتقد ان ريمني هو الفريق المثالي لكاريوس لاستعادة الثقة والهدوء والقوة لمواصلة حلمه الكروي..".

كما اكد رئيس فريق ريمني ان على كاريوس ان يضع في اعتباره بان فترة تواجده في ايطاليا لن تكون للنقاهة فقط بل عليه ان يجتهد ليصبح اشهر اللاعبين في دوري درجة الثالثة..".

