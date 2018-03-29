لن تنسى عائلة كوك الانكليزية ليلة الثلاثاء الماضي موعد المباراة الدولية الودية بين انكلترا وايطاليا 1-1، فحفيدها لويس كوك لاعب خط وسط فريق بورنموث نجح في تحقيق حلم الطفولة باللعب لمنتخب إنكلترا​ لكرة القدم للمرة الاولى والجد كسب مبلغا ماليا مهما بعد نجاحه في الرهان.

وذكرت صحيفة تيليغراف الانكليزية انه في عام 2014 عندما كان لويس كوك لاعب ليدز يونايتد، توقع الجد تريفور كوك قدرة حفيده على تقمص زي منتخب انكلترا الاول قبل سن السادسة والعشرين، وقام بالمراهنة على ذلك بمبلغ 500جنيه استرليني لأحد مكاتب المراهنات في لندن.

وبعد أربع سنوات من الانتظار، صدق تنبؤ الجد ودخل حفيده (لويس) البالغ من العمر 21 عاما بديلا للينغارد في الدقيقة 71، لينال شرف تقمص زي منتخب الاسود الثلاثة، في المقابل كسب الجد تريفور الرهان وحصل على 19،400 يورو.

Delighted and honoured to make my @England debut last night at Wembley. Thankyou for all your support.. dream come true 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/2HjzkalkAI — Lewis Cook (@lewiscook_) March 28, 2018

كما دخل كوك أيضا التاريخ بعدما أصبح اول لاعب من فريق بورنموث يرتدي قميص "الاسود الثلاثة"، وكتب اللاعب في تغريدة عبر حسابه في تويتر :” سعيد بأول مشاركة لي مع المنتخب الاول، شكرا لمساندتكم، الحلم بات حقيقة “.