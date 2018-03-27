ضمادات وأكمام طويلة لإخفاء "الوشوم" في منتخب الصين



وارتدى العديد من لاعبي المنتخب الصيني ضمادات أو أكمام طويلة لإخفاء أوشامهم خلال المباراتين الوديتين اللتين خسرتهما الصين الخميس الماضي وأمس الإثنين على أرضها أمام ويلز (صفر-6) وتشيكيا (1-4) ضمن بطولة كأس الصين الدولية.

وذكرت تقارير إعلامية أنّه طلب من اللاعبين إخفاء أوشامهم خلال مشاركاتهم مع المنتخب الوطني الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي الشهير مارتشيلو ليبي.

وغاب المدافع جانغ لينبينغ الذي يعتبر اللاعب الأكثر وشماً بين زملائه في المنتخب، عن المباراتين، برغم أنّه الخيار الأول لليبي في قلب الدفاع.

وبحسب الرواية الرسمية، غاب لاعب غوانغجو ايفرغراندي عن المنتخب بسبب الإصابة، لكن الكثير من المشجعين شككوا بهذه المسألة واعتبروا أنه استبعد عن التشكيلة بسبب الوشوم على ذراعيه وعنقه.

ولا يمكن اعتبار اللاعبين الصينيين من هواة المبالغة في الوشم ولا يمكن مقارنتهم بنظرائهم الدوليين، لكن الاتجاه المتنامي نحو هذه "الموضة"، جذب انتباه الحكومة.

وفي مباراة الإثنين أمام تشيكيا، ارتدى لاعب الوسط كاي هويكانغ قميصاً طويلا الأكمام من أجل تغطية أوشامه، فيما وضع زميله البديل واي شيهو ضمادة تخفي الوشم على أعلى ساعده.

ولم يصدر أيّ حظر رسمي من الاتحاد الصيني لكرة القدم، لكن التقارير في وسائل الإعلام المحلية تقول إنّ القرار في هذه المسألة وشيك، ويمكن أن يكون جزءاً من تحرك أكبر ضد الرياضيين الصينيين أصحاب الوشوم، على غرار لين دان، أحد أفضل لاعبي البادمنتون في التاريخ.

ولا يبدو الجمهور المحلي راضياً على قرار من هذا النوع، ورأى البعض أثر الهزيمتين أمام ويلز وتشيكيا أنّ على الاتحاد المحلي للعبة أن يكون قلقاً من وضع المنتخب الوطني عوضاً عن التركيز على أوشام اللاعبين، وكتب أحدهم بشكل ساخر على موقع "ويبو" الموازي لتويتر في الصين "الاتحاد الصيني لكرة القدم وجد المشكلة في الكرة الصينية!".

وتابع "الخطوة التالية يجب أن تكون تسريحات الشعر والتدخين"، فيما كتب آخر "يلعبون بشكل مذر للغاية ولا تعرفون المشكلة، لكن حاولوا فرض رقابة على الوشوم...".