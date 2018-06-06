تدخل راموس على محمد صلاح يتحول لامتحان قانوني في جامعة دمشق!

وظف استاذ في القانون بكلية الحقوق الثالثة في جامعة دمشق (سوريا) حادثة تدخل سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الاسباني على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانكليزي خلال نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، وحوّلها الى سؤال طرحه على طلبة السنة الاولى خلال امتحان بمادة قانون العقوبات العام، وفق ماذكر موقع بي بي سي البريطاني.

وجاء السؤال على النحو التالي: تسبب سيرجيو راموس بإصابة محمد صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، بطبيعة الحال لا يمكن مسائلة راموس على فعله من الناحية الجزائية، وذلك لعلة عدم توافر أربع شروط تجعل باجتماعها استعمال العنف مبرراً في الألعاب الرياضية... عدد هذه الشروط تعداد فقط؟.

وخلّف توظيف حادثة تدخل راموس على المصري محمد صلاح الذي حرمه من مواصلة المباراة النهائية في امتحان بمادة القانون تعليقات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية ترواحت بين السخرية والجدية، مثل "يبدو ان الاستاذ مشجع لبرشلونة الغريم الازلي لريال مدريد الفائز في النهائي على ليفربول 3-1"، أو "الطالب الذي يشجع برشلونة يكون قد مزق ورقة الامتحان وغادر الصف عندما سمع اسم راموس".

في المقابل أثنى آخرون على الأستاذ الذي فكر في السؤال وطرحه على الطلاب بهدف تطبيق القانون على مثال واقعي".

كما هرعت صفحة الفيسبوك الخاصة بالجامعات للدفاع عن الاستاذ. وقال البيان "كان السؤال واضحاً وصريحاً. كل الشكر والتقدير للأكاديميين بوجه عام".

ووفق موقع بي بي سي فان الشروط الاربعة كانت على النحو التالي:

1 - أن تعقد اللعبة وفقا للقانون والعرف.

2 - أن تكون اللعبة قد تمت برضاء اللاعب المصاب.

3 - أن يكون اللاعب المتسبب في الإصابة قد احترم قواعد اللعبة ومبادئها.

4 - أن تكون الاصابات قد وقعت أثناء اللعبة.