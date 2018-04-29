وانتقى سيهوكس غريفين (22 عاماً) في الجولة الخامسة من عملية اختيار اللاعبين للموسم المقبل، ما جعل من لاعب الخط الدفاعي لفريق جامعة سنترال فلوريدا، أول مبتور يد ينضم إلى دوري المحترفين.

وحقق غريفين حلماً راوده منذ زمن طويل، لاسيما وأنه سينضم في الفريق إلى شقيقه التوأم شاكيل الذي اختير من قبل الفريق مطلع الموسم الماضي.

وقال شاكيم "كان هذا الاتصال الهاتفي الذي انتظرته طوال حياتي"، في إشارة إلى المكالمة التي تلقاها من المدير العام للنادي جون شنايدر لإبلاغه باختياره، مضيفاً "انهرت بعد ذلك. لم أكن قادراً على التقاط أنفاسي، لم أعرف ماذا أقول، فقدت القدرة على إيجاد الكلمات".

وبترت اليد اليسرى لشاكيم غريفين وهو في الرابعة من العمر، جراء مضاعفات من تشوه خلقي نادر.

ويعد غريفين من اللاعبين النادرين الذين زاولوا كرة القدم الأميركية وهو مبتور اليد. فعلى رغم أن هذه الرياضة تعرف باسم "كرة القدم"، إلا أنها تختلف بشكل جذري عن كرة القدم المتعارف عليها عالمياً، إذ تعتمد بشكل أساسي على نقل الكرة باليد على امتداد ملعب يبلغ طوله 100 ياردة. ويحتاج اللاعبون الى استخدام اليدين بكثرة في حالات الهجوم والدفاع.

وأكد مدرب سياتل بيت كارول أن الفريق سيسعى للافادة من سرعة غريفين على أرض الملعب، واصفاً إياه بأنه "شاب استثنائي (...) موهوب".

أما شقيقه شاكيل، فأكد أنه سعى لاقناع إدارة النادي بضم شاكيم، قائلاً "حرصت دائماً على ترداد اسمه" على مسامع مسؤولي الفريق.

أضاف "حرصت كل يوم على ذكر اسمه (...) وهم أكدوا لي مراراً كم يحبونه ويحبون عائلتي"، متابعاً "أنا سعيد (...) هذا حلم يتحقق".

وحقق شاكيم مسيرة لافتة مع فريق جامعته، إذ شارك في 39 مباراة وبدأ في 26 منها كأساسي، وقام بـ 175 عرقلة دفاعية وقطع الكرة مرتين وأعاق تمريرات الفريق المنافس 11 مرة.