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الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم ينتصر لمنتخب السيدات

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في خطوة هي الاولى في عالم كرة القدم، أقر الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم قانون المساواة في الأجور بين المنتخب الأول للرجال ونظيره للسيدات.

AFP

 

الاتحاد النيوزلندي لكرة القدم للسيدات أعلن في بيان نشره الثلاثاء في موقعه الرسمي على الانترنت عن توصله الى اتفاق مع نظيره للرجال ينص على المساواة في الرواتب بين لاعبات ولاعبي المنتخب الاول.

وقال الاتحاد النيوزلندي: "يسرنا الاعلان عن توصلنا لاتفاق ينص على المساواة في الاجور والرواتب بين لاعبي ولاعبات المنتخب الاول لكرة القدم".

وعبر اندي مارتن المدير العام للاتحاد النيوزلندي لكرة القدم عن سعادته بهذه الخطوة الفريدة في عالم كرة القدم وقال: "نحن فخورون بهذا الاتفاق الذي يكرس المساواة بين اللاعب واللاعبة في الحقوق المالية".

واضاف: "منتخب السيدات يحتل المرتبة 20 عالميا واللاعبات الدوليات يحملن لواء كرة القدم النيوزيلندية وهن قدوة لـ 30 الف لاعبة  مسجلة في الاتحاد النيوزلندي للعبة".

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