الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم ينتصر لمنتخب السيدات

الاتحاد النيوزلندي لكرة القدم للسيدات أعلن في بيان نشره الثلاثاء في موقعه الرسمي على الانترنت عن توصله الى اتفاق مع نظيره للرجال ينص على المساواة في الرواتب بين لاعبات ولاعبي المنتخب الاول.

وقال الاتحاد النيوزلندي: "يسرنا الاعلان عن توصلنا لاتفاق ينص على المساواة في الاجور والرواتب بين لاعبي ولاعبات المنتخب الاول لكرة القدم".

NEWS | @NZ_Football is pleased to announce a ground-breaking agreement for equality and parity across its elite men's and women's national teams https://t.co/AZJ4WYiY96 pic.twitter.com/XpeBo9QQx3 — New Zealand Football (@NZ_Football) May 8, 2018

وعبر اندي مارتن المدير العام للاتحاد النيوزلندي لكرة القدم عن سعادته بهذه الخطوة الفريدة في عالم كرة القدم وقال: "نحن فخورون بهذا الاتفاق الذي يكرس المساواة بين اللاعب واللاعبة في الحقوق المالية".

واضاف: "منتخب السيدات يحتل المرتبة 20 عالميا واللاعبات الدوليات يحملن لواء كرة القدم النيوزيلندية وهن قدوة لـ 30 الف لاعبة مسجلة في الاتحاد النيوزلندي للعبة".