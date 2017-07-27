مونديال 2017: سيطرة أميركية وذهبية رابعة لليديكي

وابتعدت الولايات المتحدة في ترتيب الميداليات مع 9 ذهبيات، مقابل 3 لكل من الصين وبريطانيا و2 لإيطاليا.

وخطف الأميركيون ذهبيتين في غضون 20 دقيقة مع تشايس كايليش في 200 م متنوعة والشاب كايليب دريسل في 100 م حرة.

وتابعت الولايات المتحدة تفوقها في سباق 200 متنوعة فنالت ذهبيتها الثامنة على التوالي، بعد تتويج الاسطورة مايكل فيلبس في 2003 و2005 و2007 وراين لوكتي في 2009 و2011 و2013 و2015.

وسجل كايليش (23 عاما) 1:55،56 دقيقة متفوقا على الياباني كوسوكي هاغينو بفارق 45 بالمئة من الثانية، والصيني وانغ شون (بفارق 72 بالمئة من الثانية).

وتفوق هاغينو في اول 50 م فراشة ثم في 50 م ظهرا، بيد ان كايليش كان الافضل في 50 م صدرا. وحاول هاغينو التعويض في 50 م حرة بيد ان كايليش احتفظ بالمركز الاول ونال ذهبيته العالمية الاولى.

وفي السباق الثاني، احرز دريسل ذهبيته الثالثة في بودابست بتتويجه في سباق 100 م حرة بزمن 47،17 ثانية، متفوقا على مواطنه نايثن ادريان بطل اولمبياد 2012 (47،87 ث) والفرنسي مهدي مطالة (47،89 ث). وحقق دريسل تاسع افضل وقت في تاريخ السباق.

واصبح دريسل (20 عاما) اصغر سباح اميركي يحرز ذهبية في سباق فردي في بطولة العالم او الالعاب الاولمبية منذ عام 2005.

وهذا اول سباق يشهد ثنائية اميركية في 100 م حرة في بطولة كبرى منذ اولمبياد سيول 1988.

وقال دريسل "من الرائع ان نحقق ثنائية اميركية انا ونايثن". وتصدر دريسل السباق منذ بدايته بعد انطلاقة صاروخية، واحتفظ في الامتار الخمسين الاخيرة بالصدارة برغم انقضاض ادريان ومطالة.

وكان دريسل احرز ذهبيتين في العاب ريو دي جانيرو الاولمبية في سباقي التتابع 4 مرات 100 م حرة ومتنوعة، علما بانه توج في البطولة الحالية بذهبيتي 4 مرات 100 م حرة ومتنوعة لدى المختلط.

ذهبية أولى لسيدات البرازيل

واصبحت اتيان ميديروش اول برازيلية تحرز ذهبية في بطولة العالم، بعد تتويجها في سباق 50 م ظهرا.

وسجلت ميديروش (26 عاما) 27،14 ثانية بفارق 8 اجزاء بالمئة من الثانية عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الصينية جاو جينغ في 2009.

وحلت الصينية فو يوان هوي وصيفة بفارق جزء واحد بالمئة من الثانية فقط عن ميديروش، والبيلاروسية الياكساندرا هيراسيمينيا ثالثة بفارق 9 اجزاء بالمئة من الثانية.

وقالت ميديروش (26 عاما) "لم اكن واثقة من الفوز بعد الليلة الماضية، والصينيات قدمن مستويات جيدة اليوم".

وتابعت صاحبة فضية 2015 في قازان "كنت عصبية قليلا، لكني خضت السباق بارتياح وانا سعيدة من النتيجة. اريد ان اشكر مدربي. كان هذا العام مختلفا جدا لي. كانت الليلة الماضية صعبة جدا لاني فكرت بالنهائي".

من جهتها، قالت فو "كانت النهاية قريبة جدا. لكن هذا طبيعي في سباقات الظهر. لست راضية تماما عن نتيجتي، لكني سعيدة بالطبع لنيل الفضية".

وهذه الذهبية الاولى للبرازيل في بطولة العالم الحالية.

كذلك منحت ميريا بلمونتي غارسيا بلادها اسبانيا اول ذهبية بتتويجها في سباق 200 م فراشة، مكررة انجازها في السباق عينه في اولمبياد ريو 2016.

وسجلت بلمونتي (26 عاما) 2:05،26 دقيقتين متفوقة على الالمانية فرانتسيسكا هنتكه (2:05،39 د) والبطلة المجرية كاتينكا هوسو (2:06،02 د).

ونافست هوسو بقوة على الصدارة في اول 50 مترا ثم تصدرت السباق بعد خط 100 م امام بلمونتي وهنتكه. لكن بلمونتي تفوقت عند خط 150 مترا وحافظت على صدارتها حتى نهاية السباق.

واختتمت سيدات الولايات المتحدة منافسات الخميس بتتويجهن بذهبية سباق التتابع 4×200 م حرة بقيادة النجمة الشابة كايتي ليديكي.

وسجل منتخب الولايات المتحدة 7:43،39 دقائق متفوقا على الصين (7:44،96 د) واستراليا وصيفة اولمبياد ريو دي جانيرو بفارق 5،12 ثوان.

وتألف منتخب الولايات المتحدة من ليديكي ومالوري كومرفورد وميلاني مارغاليس وليا سميث.

وهذا اللقب السابع من أصل آخر 8 سباقات للولايات المتحدة.

وكانت المنافسة ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين في اول 600 م، بيد ان نزول ليديكي في الامتار الـ200 الاخيرة جعل الافضلية تميل للاميركيات، فيما انتزعت استراليا البرونزية في الرمق الاخير من روسيا.

وهذه الذهبية الرابعة لليديكي (20 عاما) في بطولة العالم الحالية بعد 400 و1500 م حرة والتتابع 4×100 م حرة، رافعة رصيدها الى 13 ذهبية (رقم قياسي) علما بانها نالت ايضا فضية 200 م حرة. وستكون قادرة على تعزيز رصيدها السبت عندما تخوض تدافع عن لقبها في سباق 800 م حرة.

وباحراز فضية 200 م حرة، تبخر حلم ليديكي بان تصبح أول سيدة تحرز ست ذهبيات في نسخة واحدة بعد مواطنتها الغائبة عن البطولة الحالية ميسي فرانكلين (22 عاما) في 2013.