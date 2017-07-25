رقم قياسي عالمي للبريطاني بيتي في 50 م صدراً

وحسن بيتي (22 عاما) الذي كان احتفظ الاثنين بلقبه العالمي في سباق 100 م صدراً، رقمه القياسي العالمي السابق وهو 26.42 ثانية كان سجله في بطولة العالم الأخيرة عام 2015 في مدينة قازان الروسية.

ويتجه البريطاني نحو ثنائية عالمية جديدة (50 م صدراً و100 م صدراً) مثلما حقق في مونديال 2015 عندما ظفر أيضاً مع المنتخب البريطاني بذهبية التتابع 4 مرات 100 م متنوعة.

وفي الصيف الماضي في ريو دي جانيرو، توج بيتي لقبه الأولمبي الأول في سباق 100 م صدراً، ونال فضية سباق التتابع 4 مرات 100 م متنوعة. ولم يكن سباق 50 م صدراً ضمن البرنامج الأولمبي.

ويحمل بيتي أيضاً الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م صدراً (57.133 ثانية).