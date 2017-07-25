الأرقام القياسية تتهاوى في مونديال السباحة

وقطعت ماس (21 عاماً) المسافة بزمن 58,10 ثانية، ومسحت من السجلات الرقم الذي سجلته البريطانية جيما سبوفورث في نسخة عام 2009 وهو 58,12 ثانية.

وتقدمت ماس على الأميركية كاثلين بيكر بفارق 0,48 ثانية، وعلى الأسترالية إميلي سيبوم بطلة 2015 بفارق 0,49 ثانية.

وقالت ماس "لم أكن أعرف اني حطمت الرقم القياسي عندما انهيت السباق. أني سعيدة جداً".

واضافت "من الصعب التعبير عن فرحتي بكلمات. العالم اليوم كله بين يدي".

وهو الرقم القياسي الرابع في البطولة بعد رقمين اليوم للبريطاني آدم بيتي في سباق 50 م صدراً في التصفيات ثم في النهائي، وثالث الأحد حين اصبحت السويدية ساره سيوستروم اول سيدة تنزل تحت عتبة الـ 52 ثانية في سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة.

ذهبية ورقم قياسي لبيتي

من جهته أحرز السباح البريطاني آدم بيتي ذهبية سباق 50 م صدراً مع رقم قياسي واحتفظ بيتي (22 عاماً) بذهبية السباق بعد أن قطع المسافة بزمن 25,95 ثانية، وحطم الرقم القياسي الذي سجله صباحاً في التصفيات (26,10 ث).

وحصل البرازيلي فيليبي ليما على الفضية بفارق 0,73 ثانية، والجنوب افريقي كاميرون فان دن بورغ على البرونزية بفارق 0,79 ثانية.

وكان بيتي حطم صباحاً الرقم القياسي في التصفيات (26,10 ث) محسناً رقمه القياسي العالمي السابق وهو 26,42 ثانية، وكان سجله في المونديال الأخير عام 2015 في مدينة قازان الروسية.

وقلل بيتي من أهمية الرقم قائلاً "الأرقام القياسية في التصفيات لا تعني الفوز في النهائيات. لم أكن أهدف إلى تحقيق رقم قياسي، وإنما التأهل، وإذا استطعت إنزال الرقم مساء سأكون مسروراً".

ونجح بيتي في ما ذهب اليه، وبات أول سباح ينزل تحت حاجز الـ 26 ثانية.

ذهبية سباق 100 م ظهراً للصيني تشو

وأحرز السباح الصيني تشو جيا يو ذهبية سباق 100 م ظهراً.

وقطع تشو (21 عاماً) المسافة بزمن 52,44 ثانية، وحل أمام الأميركيين مات غريفرز بفارق 0,04 ثانية وراين مورفي بطل أولمبياد ريو 2016 بفارق 0,15 ثانية.

كما أحرزت السباحة الأميركية ليلي كينغ ذهبية سباق 100 م صدراً مع رقم قياسي.

وقطعت كينغ (20 عاماً) المسافة بزمن 1:04,13 دقيقة، وحطمت الرقم القياسي لليتوانية روتا ميلوتيتي في نسخة 2013 في برشلونة وهو 1:04,35 دقيقة.

وحلت الأميركية كايتي ميلي ثانية بفارق 0,90 ثانية، وحصلت الروسية يوليا افيموفا على البرونزية بفارق 0,92 ثانية.