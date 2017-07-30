مونديال 2017: دريسل يعادل ذهبيات فيلبس في الختام

كما شهدت البطولة تألق الأميركية ليلي كينغ والمجرية كاتينكا هوسو والسويدية سارة سيوستروم.

وحطمت كينغ (20 عاماً) الرقم القياسي العالمي في سباق 50 م صدراً، بزمن 29,40 ثانية الذي ضمن لها إحراز الذهبية، محسنة رقم الليتوانية روتا ميلوتايت قبل أربعة أعوام، والبالغ 29,48 ثانية.

وتفوقت كينغ على الروسية يوليا إفيموفا (29,57 ثانية)، والأميركية كايتي ميلي (29,99 ثانية).

وهو الرقم القياسي الثاني لكينغ في البطولة بعدما حطمت أيضاً رقم ميلوتايت في سباق 100 صدراً الثلاثاء في طريقها إلى الذهبية أمام ميلي وإفيموفا.

إلاّ أنّ الأخيرة تفوقت على كينغ بإحرازها ذهبية سباق 200 م صدراً الجمعة، في سباق أنهته الأميركية في المركز الرابع.

وأحدثت مشاركة إفيموفا في ألعاب ريو 2016 ضجة كبيرة، أولاً بسبب الجدل الذي رافق السماح لها باللحاق بالألعاب، ثم لدى خوضها سباق 100 م ظهراً.

وشاركت الروسية في ريو بعدما فازت باستئناف قدمته لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، لكنّ منافستها الأميركية كينغ انتقدت مشاركتها حين قالت "لقد أثبت أنه يمكن أن أنافس وأنا نظيفة وأن أحصل على الصدارة".

وفي سباق التتابع 4 مرات 100 م متنوعة، حقق دريسل (20 عاماً) إنجازاً تاريخياً بمعادلته الرقم القياسي الذي حققه المعتزل فيلبس في بطولة العام 2007 في مدينة ملبورن الأسترالية، بقيادته المنتخب الأميركي إلى إحراز ذهبية السباق، وهي السابعة له في المجر.

وسجّل المنتخب الأميركي 3:27,91 دقائق، متفوقاً بفارق 1,04 ثانية على بريطانيا، و1,45 ثانية على روسيا.

وإضافة إلى ميدالية الأحد، أحرز دريسل في البطولة ذهبيات 50 م و100 م حرة، و100 م فراشة، والتتابع 4 مرات 100 م حرة، و4 مرات 100 م حرة للمنتخبات المختلطة، و4 مرات 100 م متنوعة.

وكان دريسل أصبح السبت أول سباح يحرز ثلاث ذهبيات في جولة واحدة، وذلك في سباقات 50 م حرة و100 م فراشة والتتابع 4 مرات 100 م حرة، علماً أنه حقق هذا الإنجاز خلال 98 دقيقة فقط.

ثنائية لهوسو وذهبية ثالثة لسويستروم

أمام مشجعيها المجريين، احتفظت كاتينكا هوسو بذهبية سباق 400 م متنوعة، لتحقق ثنائية ذهبية في منافسات السباحة المتنوعة، بعد إحرازها أيضاً ذهبية سباق 200 م.

وسجلت هوسو زمن 29,33 ثانية، متقدمة على الإسبانية ميريا بلمونتي بفارق 2,84 ثانيتين، والكندية سيدني بيكريم بفارق 3,55 ثوان.

وحققت هوسو (28 عاماً) الملقبة بـ"السيدة الحديدية"، رقماً قياسياً لبطولة العالم، مثبتة سيطرتها على سباقات السباحة المتنوعة، إذ رفعت رصيدها فيها إلى 7 ألقاب (في سباقات 200 م و400 م متنوعة). وفي البطولة الحالية، احتفظت هوسو أيضاً بذهبية 200 م متنوعة، وأحرزت فضية 200 م ظهراً وبرونزية 200 م فراشة.

وعلقت على برنامجها المكثف بالقول "كان أسبوعاً صعباً لي. بالطبع البرنامج مختلف في الألعاب الأولمبية"، مشيرة إلى تطلعها للدفاع عن لقبيها في 200 م و400 م متنوعة في أولمبياد طوكيو 2020.

إلى ذلك، أحرزت سيوستروم ذهبية سباق 50 م حرة، وذلك غداة تحطيمها الرقم القياسي العالمي لهذا السباق.

وسجّلت السويدية 23,69 ثانية، متفوقة على الهولندية رانومي كروموفيديويو بفارق 0,16 ثانية، والأميركية سيمون مانويل بفارق 0,28 ثانية.

وكانت السويدية البالغة من العمر 23 عاماً، حطمت السبت الرقم القياسي العالمي للسباق بتسجيلها 23,67 ثانية في الدور نصف النهائي، بفارق 0,06 ثانية عن رقم الألمانية بريتا ستفين عام 2009.

وهي الذهبية الثالثة لسويستروم في المجر بعد 50 م حرة و50 م فراشة. وقالت: "لم أكن أعتقد أنّ ذهبيتي الأولى في السباقات الحرة ستكون في مسافة 50 م"، في إشارة إلى سباق 100 م الذي حلت فيه ثانية الجمعة بفارق 0،04 ثانية عن الأميركية سيمون مانيول.

رقم قياسي في 4*100 م متنوعة

وفي سباقات أخرى، أحرز منتخب الولايات المتحدة للسيدات ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م متنوعة مع رقم قياسي عالمي جديد.

وأنهى المنتخب السباق بزمن قدره 3:51,55 دقائق، محطماً رقمه القياسي السابق (3:52,05 دقائق) المحقق في أولمبياد لندن 2012.

ونال المنتخب الروسي فضية السباق بفارق 1,83 ثانية، والمنتخب الأسترالي البرونزية بفارق 2,74 ثانية.

واحتفظ البطل الأولمبي الإيطالي غريغوريو بالترينييري بذهبية سباق 1500 م حرة مسجلاً 52,07 ثانية، بفارق 1,29 ثانية عن الأوكراني ميخايلو رومانشوك و11,85 ثانية عن الأسترالي ناك هورتون.

وكان بالترينييري (22 عاماً) توّج بذهبية السباق في بطولة العالم السابقة في كازان الروسية عام 2015، علماً أنه يحمل أيضاً ذهبية السباق نفسه في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو.

وأحرز الأميركي تشايس كايليش ذهبية سباق 400 م متنوعة بعدما قطع المسافة في 4:05,90 دقائق، بفارق 2,48 ثانية عن المجري دافيد فيراشتو، و3,24 ثانية عن الياباني دايا سيتو.

وهي الذهبية الثانية للسباح الأميركي في بطولة 2017، بعدما كان قد أحرز الخميس ذهبية سباق 200 م متنوعة.

ونال الفرنسي كاميل لاكور (32 عاماً) ذهبية سباق 50 م ظهراً محققاً لقبه العالمي الخامس في السباق الأخير الذي يخوضه، علماً أنه اللقب الثالث توالياً له بعد بطولتي برشلونة 2013 وكازان 2015.

وحقق لاكور زمن 24,35 ثانية، متقدماً على الياباني جونيا كوغا بفارق 0,16 ثانية، وعلى الأميركي مات غريفيرز بفارق 0,21 ثانية.