مونديال السباحة: تألق روسي تاريخي

وحرمت الأميركية سيمون مانويل النجمة السويدية سارة سيوستروم من التتويج في سباق 100 م حرة، فيما احتفظ رجال بريطانيا بذهبية التتابع 4*200 م حرة.

وقفزت روسيا إلى المركز الرابع في ترتيب مسابقات السباحة مع 4 ذهبيات، فيما احتفظت الولايات المتحدة بالصدارة مع 10 ذهبيات، بفارق كبير عن بريطانيا الثانية (4).

وأحرزت الروسية يوليا إفيموفا ذهبية سباق 200 م صدراً بزمن 2،19،64 دقيقتين، وكانت قريبة من تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الدنماركية ريكي مولر بيدرسن (2،19،11 د).

وتفوقت إفيموفا على الأميركية بيتاني غالات (2،21،77 د) والصينية جينغلين شي (2،21،93 د)، فيما حلت النجمة الأميركية ليلي كينغ رابعة.

وأصبحت إفيموفا (25 عاماً) ثالث سباحة تحرز هذا السباق مرتين بعد تتويجها في برشلونة 2013. كما أصبحت أول سباحة تنال 11 ميدالية في المسابقات الفردية في فئة واحدة.

واحدثت مشاركة إفيموفا في العاب ريو 2016 ضجة كبيرة، بعد الجدل الكبير الذي رافق السماح لها باللحاق بالالعاب، بعد فوزها باستئناف قدمته لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس). اوقفت في 2014 بعد ثبوت تناولها مواد منشطة لمدة 16 شهرا، ثم في آذار/مارس 2016 بشكل مؤقت لثبوت تناولها عقار ملدونيوم الذي منع مطلع العام الماضي قبل ان يبرئها الاتحاد الدولي في تموز/يوليو.

واحرز مواطنها انتون تشوبكوف ذهبية سباق 200 م صدرا بزمن 2،06،96 دقيقتين، وهو رقم قياسي للبطولة، متفوقا على اليابانيين ياسوهيرو كوسيكي (2،07،29 د) وايبي واتانابي حامل الرقم القياسي العالمي (2،07،47 د).

وأصبح تشوبكوف (20 عاما)، حامل برونزية ألعاب ريو 2016، أول روسي يحرز ذهبية في هذه المسابقة.



كما توج الروسي يفغيني ريلوف (20 عاما) بذهبية سباق 200 م ظهر بزمن 1،53،61 دقيقة، متفوقا على البطل الاولمبي الأميركي راين مورفي (1،54،21 د) ومواطنه جاكوب بيبلي (1،55،06 د).

وعما اذا كان حلمه قد تحقق، قال ريلوف "في الواقع اشعر باني ساسقط على الارض".

وتابع "لكن لهذا السبب كنت ادرب. نعم كنت اتوقع ان اهزمهم جميعهم. هذا كان هدفي، واستراتيجيتي كانت تقديم كل ما املك".

وأقر مورفي بخسارته "من بين كل المشاركين، كان (ريلوف) صاحب الامكانية الاكبر. لست متفاجئا من رؤيته يحقق هذا الوقت.. لا يزال صغيرا وسيتحسن سنة بعد سنة. يتعين علي ان اتطور كي أبقى على المسافة عينها معه".

واصبح ريلوف ثاني روسي يحرز لقب السباق بعد فلاديمير سالنيكوف في 1994، واول روسي يحرز اكثر من ميدالية في هذا السباق بعد نيله برونزية نسخة 2015.



مانويل تكرر إنجاز ريو

وانتزعت الاميركية سيمون مانويل ذهبية سباق 100 م حرة (52،27 ثانية) من المرشحة السويدية سارة سيوستروم (52،31 ث)، فيما حلت الدنماركية برنيل بلوم حاملة ذهبية ريو في 50 م حرة ثالثة (52،69 ث).

وكانت سيوستروم (23 عاما) الملقبة بـ"الصاروخ"اصبحت اول سباحة تنزل تحت حاجز 52 ثانية عندما سجلت 51،71 ثانية خلال سباق التتابع الاحد الماضي محطمة الرقم القياسي العالمي.

وكانت بداية سيوستروم الافضل، لكن مانويل (20 عاما) ضربت بقوة ونالت ذهبيتها الثالثة في البطولة الحالية بعد تتويجين في التتابع 4*100 م متنوعة لدى المختلط و4*100 م حرة.

وقالت مانويل التي تشاركت ذهبية ريو العام الماضي مع الكندية بيني اولكسياك "كانت صعبة. أحرقتني قدماي، كان علي الغوص بعمق ولمس الحائط اولا".

وعبرت سيوستروم عن خيبتها "من المحزن عندما لا انجح بالامر.. كنت سريعة ومرتاحة في اول 50 مترا، لكني مدمرة تماما الان. أعاني الان من الام كبيرة في عضلاتي".

وهذه الميدالية الذهبية الرقم 200 للولايات المتحدة في بطولة العالم، وتأتي بعدها استراليا مع 73 ذهبية.

واحتفط منتخب بريطانيا للرجال بذهبية سباق التتابع 4 مرات 200 م حرة، (7،01،70 دقائق)، متقدما على روسيا (7،02،68 د) والولايات المتحدة (7،03،18 د).وتألف المنتخب البريطاني من ستيفن مايلن، نيكولاس غرينغر، دانكان سكوت وجايمس غاي.

وتصدرت روسيا أمام الولايات المتحدة وبولندا بعد اول 200 م، ثم تقدمت الولايات المتحدة الى الصدارة امام روسيا واستراليا بعد 400 م، وبدأت بريطانيا بالظهور بحلولها ثالثة بعد 600 م، لكن نزول جايمس غاي، بطل العالم 2015 في 200 م حرة، صنع الفارق ومنح بلاده الذهبية.

واحرزت روسيا رابع ميدالية لها في هذا السباق، وكلها فضية بعد 1994 و2009 و2013. وهذا اسوأ مركز للولايات المتحدة منذ حلولها ثالثة في 2001، علما بانها توجت بين 2005 و2013.

وتأهلت المصرية فريدة عثمان الى نهائي سباق 50 م فراشة المقرر السبت بعد حلولها ثامنة في نصف النهائي (25،73 ثانية) محسنة رقمها الافريقي.