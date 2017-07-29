ليديكي تواصل هيمنتها على الذهب في مونديال السباحة

وقطعت ليديكي (20 عاماً) مسافة السباق بزمن 8:12,68 دقائق محققة لقبها العالمي الرابع عشر في مسيرتها الاحترافية.

وعادت الفضية للصينية بينغ جي لي (8:15,46 د)، والبرونزية للأميركية لياه سميث (8:17,22 د).

وهي الذهبية الخامسة لليديكي في البطولة الحالية بعد سباقات 400 م حرة و1500 م حرة والتتابع 4 مرات 100 م حرة والتتابع 4 مرات 200 م حرة. وأفلتت من الأميركية الشابة ذهبية واحدة في سباق 200 م حرة، علماً أنها أحرزت فيه الميدالية الفضية.

وقالت ليديكي التي باتت السباحة الأكثر تتويجاً في تاريخ بطولات العالم "إنه إحساس رائع، إنه دائماً شرف لي الدفاع عن ألوان الولايات المتحدة في هذا المستوى من البطولات".

أضافت "أبذل دائماً كل ما في وسعي وأقدم أفضل ما لدي".

وخسرت ليديكي سباقاً نهائياً واحداً في مسيرتها في بطولة العالم وكان الأربعاء الماضي امام الإيطالية فيديريكا بيليغريني. وعلقت الأميركية على هذا الجانب بالقول "شهد هذا الأسبوع بعض التألق والتراجع، ولكنني سعيدة بإنهاء البطولة بخمس ذهبيات وفضية واحدة".

أضافت "أعرف أنه في إمكاني الفوز بالكثير من هذا الأسبوع وأن أتعلم الكثير".