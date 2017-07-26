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سباحة
AFP

رقم قياسي عالمي للمنتخب الأميركي المختلط

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سجل المنتخب الأميركي المختلط رقماً قياسيًا عالمياً الأربعاء في تصفيات سباق التتابع 4 مرات 100 م متنوعة ضمن منافسات السباحة في بطولة العالم السابعة عشرة المقامة في المجر حتى 30 تموز/يوليو.

وسجل المنتخب الأميركي المؤلف من السباحين راين مورفي وكيفن كورديس والسباحتين كيلسي ووريل ومالوري كومرفورد 3:40,28 دقائق، ناسفاً الرقم السابق المسجل قبل عامين في كازان الروسية باسم المنتخب البريطاني وهو 3:41,71 دقائق.

وكانت ووريل وكومرفورد أحرزتا مع كايتي ليديكي وسيمون مانويل ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة للسيدات.

وهو الرقم القياسي السادس في البطولة الحالية، وجاءت الأرقام الخمسة الأولى بواسطة السويدية سارة سيوستروم (100 م حرة) والبريطاني آدم بيتي (50 م صدرا، مرتان) والكندية كايلي جاكلين ماس (100 م ظهرا) والأميركية ليلي كينغ (100 م صدراً).

وكان سباق البدل للمنتخبات المختلطة اعتمد لأول مرة في بطولة عام 2015، وأحرز المنتخب البريطاني اللقب حين سجل الرقم القياسي السابق. 

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