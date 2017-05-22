وفاة بطل العالم السابق للدراجات النارية هايدن

وأعلن مستشفى بوفاليني في تشيزينا في بيان أن "الفريق الطبي يفيد بوفاة نيكولاس باتريك هايدن الذي يعالج منذ الأربعاء 17 أيار/مايو في قسم الإنعاش".

وتعرض هايدن الأربعاء الماضي لحادث أثناء ركوبه دراجته الهوائية في منطقة تشيزينا حيث صدمته سيارة. وكشف المستشفى في اليوم التالي أن الدراج الذي كان سيبلغ السادسة والثلاثين من العمر نهاية تموز/يوليو المقبل، في وضع حرج للغاية بسبب تعرضه لإصابات خطرة منها "أضرار بالغة في الدماغ".

كما أفادت تقارير عن تعرضه لكسر في الساق والحوض.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في حينه، وقوع أضرار كبيرة في الزجاج الأمامي للسيارة، والدراجة الهوائية. كما أشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن كاميرا مراقبة في أحد المنازل القريبة من موقع الحادث، أظهرت أن هايدن لم يحترم إشارة وقوف.

وأحرز هايدن لقب بطولة العالم في فئة "موتو جي بي"عام 2006 مع فريق هوندا الذي بدأ معه في هذه الفئة عام 2003، قبل أن ينتقل ألى دوكاتي (2012). وبقي هايدن في "موتو جي بي" حتى العام 2015، قبل ان ينتقل للمشاركة في فئة "سوبر بايك" بدءاً من موسم 2016.

وتأتي وفاة هايدن بعد شهر من مقتل ميكيلي سكاربوني، بطل طواف إيطاليا "جيرو" 2011 للدراجات الهوائية، الشهر الماضي بعدما صدمته شاحنة خلال حصة تدريبية استعداداً لنسخة 2017 التي انطلقت في الخامس من الشهر الحالي وتختتم في 28 منه.